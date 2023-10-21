Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему лично посещает линию фронта, несмотря на риски.

Деталями он поделился в четвертой части документального фильма Рік. Харківщина Дмитрия Комарова.

Во время Слобожанской контрнаступательной операции в Харьковской области Буданов часто находился в зоне боевых действий рядом с бойцами ГУР.

Сейчас смотрят

По словам главы разведки, его присутствие иногда обязательно.

– Иногда мое присутствие обязательно, потому что все мы люди. Всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как взбодрить бойцов, — подчеркнул Буданов.

Отвечая на вопрос, оправданы ли риски присутствия главы военной разведки в зоне боевых действий, он заявил, что “вопрос – сугубо риторический”.

– Что первично: яйцо или курица? Это куда-то в том же направлении, – заявил руководитель ГУР.

Буданов объяснил, если его присутствие дало положительный результат, значит, “все было сделано правильно”.

– Если результата положительного нет – значит, были ошибки. Победителей не судят – давняя мудрость, но она правильная, – подытожил глава разведки.

Участие Буданова в операциях: что известно

Кирилл Буданов рассказывал, что во время спецопераций на Донбассе получил три ранения. Одно из них было тяжелым: обломок мины попал ему под сердце.

Кроме того, во время одной операции руководитель ГУР лично убедил 19 российских военнослужащих сдаться в плен.

В украинской разведке подтверждали, что Буданов неоднократно участвовал в боевых задачах с подразделениями Сил обороны Украины, в частности в Харьковской области.

В ГУР также сообщали, что Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь, включая авиационно-ракетный удар. В 2019 году российский киллер заложил взрывчатку под автомобиль Буданова, но, к счастью, она сдетонировала в момент установки.

Читайте также
Сходили с женой за продуктами и легли в кабинете ГУР: Буданов о ночи перед масштабным вторжением РФ
Кирило Буданов

Источник: Фильм Год. Харьковская область

Источник: ГУР
Война в Украине, ГУР, Кирилл Буданов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Средства РЭБ и БпЛА быстрее будут попадать на фронт – правительство поддержало постановление МОУ
РЕБ війна
В Херсоне после активизации авиации РФ прогремели взрывы
вибух
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2
Когда РФ может нанести удары по энергосистеме Украины: в эстонской разведке озвучили сроки
електроенергія
В разведке Британии объяснили, зачем Путин заговорил о МиГах над Черным морем
володимир путін

Загрузка

Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен
Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь