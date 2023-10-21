Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему лично посещает линию фронта, несмотря на риски.

Деталями он поделился в четвертой части документального фильма Рік. Харківщина Дмитрия Комарова.

Во время Слобожанской контрнаступательной операции в Харьковской области Буданов часто находился в зоне боевых действий рядом с бойцами ГУР.

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По словам главы разведки, его присутствие иногда обязательно.

– Иногда мое присутствие обязательно, потому что все мы люди. Всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как взбодрить бойцов, — подчеркнул Буданов.

Отвечая на вопрос, оправданы ли риски присутствия главы военной разведки в зоне боевых действий, он заявил, что “вопрос – сугубо риторический”.

– Что первично: яйцо или курица? Это куда-то в том же направлении, – заявил руководитель ГУР.

Буданов объяснил, если его присутствие дало положительный результат, значит, “все было сделано правильно”.

– Если результата положительного нет – значит, были ошибки. Победителей не судят – давняя мудрость, но она правильная, – подытожил глава разведки.

Участие Буданова в операциях: что известно

Кирилл Буданов рассказывал, что во время спецопераций на Донбассе получил три ранения. Одно из них было тяжелым: обломок мины попал ему под сердце.

Кроме того, во время одной операции руководитель ГУР лично убедил 19 российских военнослужащих сдаться в плен.

В украинской разведке подтверждали, что Буданов неоднократно участвовал в боевых задачах с подразделениями Сил обороны Украины, в частности в Харьковской области.

В ГУР также сообщали, что Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь, включая авиационно-ракетный удар. В 2019 году российский киллер заложил взрывчатку под автомобиль Буданова, но, к счастью, она сдетонировала в момент установки.

Источник: Фильм Год. Харьковская область

Источник : ГУР

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