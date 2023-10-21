Буданов об участии в операциях на фронте: Иногда мое присутствие обязательно
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему лично посещает линию фронта, несмотря на риски.
Деталями он поделился в четвертой части документального фильма Рік. Харківщина Дмитрия Комарова.
Во время Слобожанской контрнаступательной операции в Харьковской области Буданов часто находился в зоне боевых действий рядом с бойцами ГУР.
По словам главы разведки, его присутствие иногда обязательно.
– Иногда мое присутствие обязательно, потому что все мы люди. Всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как взбодрить бойцов, — подчеркнул Буданов.
Отвечая на вопрос, оправданы ли риски присутствия главы военной разведки в зоне боевых действий, он заявил, что “вопрос – сугубо риторический”.
– Что первично: яйцо или курица? Это куда-то в том же направлении, – заявил руководитель ГУР.
Буданов объяснил, если его присутствие дало положительный результат, значит, “все было сделано правильно”.
– Если результата положительного нет – значит, были ошибки. Победителей не судят – давняя мудрость, но она правильная, – подытожил глава разведки.
Участие Буданова в операциях: что известно
Кирилл Буданов рассказывал, что во время спецопераций на Донбассе получил три ранения. Одно из них было тяжелым: обломок мины попал ему под сердце.
Кроме того, во время одной операции руководитель ГУР лично убедил 19 российских военнослужащих сдаться в плен.
В украинской разведке подтверждали, что Буданов неоднократно участвовал в боевых задачах с подразделениями Сил обороны Украины, в частности в Харьковской области.
В ГУР также сообщали, что Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь, включая авиационно-ракетный удар. В 2019 году российский киллер заложил взрывчатку под автомобиль Буданова, но, к счастью, она сдетонировала в момент установки.
Источник: Фильм Год. Харьковская область
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