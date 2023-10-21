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Данилов: Украинцы не забудут нардепов, не поддержавших запрет УПЦ МП

Олексій Данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил удивление тем, что в Верховной Раде есть народные депутаты, которые поддерживают УПЦ МП, которая принимает непосредственное участие в войне на стороне России.

— Речь идет не о церкви, а об институте, который непосредственно участвует в войне на стороне нашего врага, — заявил он в интервью Украинскому радио, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о запрете Московского патриархата в Украине.

По его словам, есть надежда, что будет достаточно голосов при принятии документа во втором чтении, а “о тех депутатах, которые не будут принимать в этом участия и не будут голосовать за закон, народ Украины точно не забудет”.

— Мы к религии не имеем никакого отношения. Есть желание общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь, и с этим будет поставлена точка. Но все происходит в рамках законодательства, — подчеркнул Данилов.

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Он отметил, что окончательная версия закона ожидается после второго чтения, и только тогда можно будет понять, каким образом все будет происходить юридически и физически.

Верховная Рада 19 октября в первом чтении проголосовала за запрет религиозных организаций, связанных со страной-оккупантом РФ. Прежде всего, это касается Украинской православной церкви (УПЦ МП). 15 депутатов, в том числе из бывшей ОПЗЖ, не голосовали.

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Верховна Рада

Источник: Українське радіо

Фото: СНБО

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Народный депутат, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія, Российская пропаганда, УПЦ МП
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