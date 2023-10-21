Мертвая земля после оккупантов: как выглядит освобожденная Клещиевка с неба
От Клещиевки под Бахмутом, которую месяц назад освободили от российских оккупантов, фактически ничего не осталось — только черная земля и руины домов.
80 отдельная десантно-штурмовая бригада показала видео, снятое с дрона.
— Сплошные руины. Мертвая земля. Клещиевка… Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле, — говорится в комментарии к видео.
Клещиевку под Бахмутом освободили 17 сентября бойцы штурмовой бригады Нацполиции Лють, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 5 отдельной штурмовой бригады.
Оккупанты еще долго пытались вернуть утраченные позиции, нанося по селу огневые удары.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: скрин видео
Загрузка