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Валентина Летяк, редактор ленты

Мертвая земля после оккупантов: как выглядит освобожденная Клещиевка с неба

Кліщіївка з неба

От Клещиевки под Бахмутом, которую месяц назад освободили от российских оккупантов, фактически ничего не осталось — только черная земля и руины домов.

80 отдельная десантно-штурмовая бригада показала видео, снятое с дрона.

— Сплошные руины. Мертвая земля. Клещиевка… Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле, — говорится в комментарии к видео.

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Клещиевку под Бахмутом освободили 17 сентября бойцы штурмовой бригады Нацполиции Лють, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 5 отдельной штурмовой бригады.

Оккупанты еще долго пытались вернуть утраченные позиции, нанося по селу огневые удары.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин видео

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
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