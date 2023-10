Умеров в разговоре с Остином: ATACMS оказывают большое влияние на поле боя в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ключевыми темами были ситуация на фронте и предоставление дальнобойных ракет ATACMS.

Как отметил Умеров, это вооружение сейчас оказывает существенное влияние на поле боя в Украине.

Он назвал “предметным” свой разговор с главой Пентагона.

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.

Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023