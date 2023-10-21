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Юлия Соколова, редактор ленты

Умеров в разговоре с Остином: ATACMS оказывают большое влияние на поле боя в Украине

Рустем Умєров та Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Ключевыми темами были ситуация на фронте и предоставление дальнобойных ракет ATACMS.

Как отметил Умеров, это вооружение сейчас оказывает существенное влияние на поле боя в Украине.

– Сообщил моему американскому коллеге о последней ситуации на поле боя. Поблагодарил руководство США и самого госсекретаря Остина за предоставление Украине ATACMS. Это оказывает большое влияние на поле боя, — подчеркнул Умеров.

Он назвал “предметным” свой разговор с главой Пентагона.

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Ллойд Остин, в свою очередь, отметил, что США и дальше будут непоколебимо поддерживать Украину и ее способность защищаться от российской агрессии. В этом он заверил украинского коллегу.

Остин напомнил о недавнем обращении президента США Джо Байдена к американцам, в котором он заявил, что “успех Украины является жизненно важным для безопасности США и международной безопасности”.

По данным Пентагона, Остин в разговоре с Умеровым подтвердил готовность американской администрации “запросить у Конгресса ресурсы, необходимые для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свой народ”.

Кроме того, министры обсудили результаты последнего заседания в формате Рамштайн, которое состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

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Умеров в разговоре с Остином: ATACMS оказывают большое влияние на поле боя в Украине

Предоставление ATACMS Украине: что известно

Украинские военные впервые применили дальнобойные баллистические ракеты ATACMS в ночь на 17 октября. Они ударили по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске, где оккупанты держали свою технику.

Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника, склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы.

В Белом доме подтвердили предоставление ATACMS с дальностью до 165 км. Вероятно, речь идет о модификации ATACMS Block I, оснащенной кассетной боевой частью с более чем 900 боевыми элементами.

Максимальная дальность ракет в других модификациях достигает 300 км.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, США продолжат поставлять Украине ATACMS, их количество будет расти.

Условием Вашингтона является то, что Украина может использовать эти ракеты только на своей территории.

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ATACMS

Источник: Министерство обороны США

ATACMS, Война в Украине, Ллойд Остин, Пентагон, Рустем Умєров, США
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