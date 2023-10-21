Средства РЭБ и БпЛА быстрее будут попадать на фронт – правительство поддержало постановление МОУ
Упрощен порядок допуска к эксплуатации в ВСУ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Правительство поддержало соответствующую инициативу Министерства обороны.
Отныне РЭБ и дроны будут передавать для непосредственного использования на фронте на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных производителем тактико-технических характеристик (ТТХ).
Кроме того, государственным заказчикам разрешили закупать БпЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
Технические требования для типов беспилотников с указанием ТТХ, а также к средствам РЭБ для допуска к эксплуатации будет утверждать Генштаб.
Соответствующие технические требования будут передавать в том числе и Минобороны.
Ранее не были определены сроки и порядок процедур, поэтому допуск к эксплуатации и поставки оружия военным растягивался на месяцы.
В Минобороны отмечают, что такие задержки неприемлемы в условиях войны, поэтому инициировали соответствующие изменения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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