Средства РЭБ и БпЛА быстрее будут попадать на фронт – правительство поддержало постановление МОУ

Упрощен порядок допуска к эксплуатации в ВСУ средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Правительство поддержало соответствующую инициативу Министерства обороны.

Отныне РЭБ и дроны будут передавать для непосредственного использования на фронте на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных производителем тактико-технических характеристик (ТТХ).

Кроме того, государственным заказчикам разрешили закупать БпЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

Сейчас смотрят

Технические требования для типов беспилотников с указанием ТТХ, а также к средствам РЭБ для допуска к эксплуатации будет утверждать Генштаб.

Соответствующие технические требования будут передавать в том числе и Минобороны.

Ранее не были определены сроки и порядок процедур, поэтому допуск к эксплуатации и поставки оружия военным растягивался на месяцы.

В Минобороны отмечают, что такие задержки неприемлемы в условиях войны, поэтому инициировали соответствующие изменения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Минобороны

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.