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Юлия Захарченко, редактор ленты

Уничтожено еще 11 танков, 26 ББМ, двое оккупантов в плену: Тарнавский о потерях РФ за сутки

Уничтожено еще 11 танков, 26 ББМ, двое оккупантов в плену: Тарнавский о потерях РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки воинам ОСУВ Таврия удалось уничтожить еще 11 танков и 26 боевых бронированных машин, которые использовали российские оккупанты для ведения войны против Украины. Около 80% этой военной техники — на Донецком направлении.

О потерях РФ сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Всего враг нанес ракетный и 24 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 685 артобстрелов, отметил бригадный генерал.

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По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1 244 огневых задачи. Общие потери РФ составляют 496 человек, а два оккупанта сдались в плен.

В то же время уничтожено 50 единиц военной техники армии РФ. В частности, 11 танков, 29 ББМ, один беспилотник, семь единиц автомобильной и еще две — специальной техники. Также уничтожено четыре склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены.

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Война в Украине, Военная техника, ВСУ, полонені, українські військові
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