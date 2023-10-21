Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили 790 оккупантов, сожгли 101 единицу вражеского вооружения – Генштаб
Вооруженные силы Украины накануне уничтожили еще 790 российских оккупантов.
Вражеского вооружения у захватчиков за сутки стало меньше на 101 единицу.
Потери РФ на 21 октября 2023
- личного состава – около 292 850 (+790),
- танков ‒ 5063 (+16),
- боевых бронированных машин – 9 612 (+55),
- артиллерийских систем – 7 017 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 822,
- средств противовоздушной обороны ‒ 548,
- самолетов – 320,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 330 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 535,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 391 (+21),
- специальной техники – 990 (+5).
Напомним, что 19 октября оккупанты понесли рекордные потери. Силы обороны уничтожили 1 380 российских солдат и 250 единиц вражеского вооружения и техники.
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В частности, Вооруженные силы Украины сожгли 55 вражеских танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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