ВСУ уничтожили 790 оккупантов, сожгли 101 единицу вражеского вооружения – Генштаб

Вооруженные силы Украины накануне уничтожили еще 790 российских оккупантов.

Вражеского вооружения у захватчиков за сутки стало меньше на 101 единицу.

Потери РФ на 21 октября 2023

личного состава – около 292 850 (+790),

танков ‒ 5063 (+16),

боевых бронированных машин – 9 612 (+55),

артиллерийских систем – 7 017 (+5),

реактивных систем залпового огня – 822,

средств противовоздушной обороны ‒ 548,

самолетов – 320,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 330 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 535,

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 391 (+21),

специальной техники – 990 (+5).

Напомним, что 19 октября оккупанты понесли рекордные потери. Силы обороны уничтожили 1 380 российских солдат и 250 единиц вражеского вооружения и техники.

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В частности, Вооруженные силы Украины сожгли 55 вражеских танков, 120 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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