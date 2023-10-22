Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Министерство обороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.
Как сообщают в ведомстве, женское белье прошло все необходимые испытания военнослужащими.
Они тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.
Женщины, участвовавшие в тестированиях, положительно оценили такие характеристики белья:
- качественные материалы (в составе хлопок и эластан), которые хорошо вентилируются и отводят влагу;
- удобный крой, который не стесняет движений и подходит для использования даже в полной экипировке;
- размерная сетка охватывает широкий спектр размеров — от XS до XL;
- универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.
Комплекты женского белья изготавливаются в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
По сравнению с 2021 годом, численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40%.
В частности, за два года количество женщин в армии выросло на 12 тыс. — сейчас службу проходят почти 43 тыс. военнослужащих.
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