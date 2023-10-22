Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье

жінки-військові, українські військовослужбовиці

Министерство обороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

Как сообщают в ведомстве, женское белье прошло все необходимые испытания военнослужащими.

Они тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.

Сейчас смотрят

Женщины, участвовавшие в тестированиях, положительно оценили такие характеристики белья:

  • качественные материалы (в составе хлопок и эластан), которые хорошо вентилируются и отводят влагу;
  • удобный крой, который не стесняет движений и подходит для использования даже в полной экипировке;
  • размерная сетка охватывает широкий спектр размеров — от XS до XL;
  • универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья изготавливаются в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье

Фото: Міноборони

Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье

Фото: Міноборони

По сравнению с 2021 годом, численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40%.

В частности, за два года количество женщин в армии выросло на 12 тыс. — сейчас службу проходят почти 43 тыс. военнослужащих.

Читайте также
Новая форма для женщин-военных: в мае завершится следующий этап тестирования
Жінка-солдат, жінка військова

Жінка-солдат, ВСУ, Міноборони України, українські військові, Украинская армия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Войска РФ пытаются помешать ВСУ закрепиться на левобережье Херсонщины — ISW
військові ЗСУ
Подготовлен новый пакет длительной поддержки Украины для защиты людей и свободы — Зеленский
Володимир Зеленський
Уничтожено еще 11 танков, 26 ББМ, двое оккупантов в плену: Тарнавский о потерях РФ за сутки
Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Рамштайн-17: в Минобороны сказали, когда следующее заседание
Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Россияне роют тоннели и используют роботизированные машины под Авдеевкой — спикер 110-й ОМБр
ЗСУ на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Минобороны поставили на обеспечение в ВСУ женское белье
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь