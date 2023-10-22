На фронте произошло 82 боестолкновения, горячее всего на трех направлениях — Генштаб

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. В целом российские оккупационные войска нанесли 10 ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершили 36 обстрелов из РСЗО по позициям наших военных и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22 октября.

Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Враг пытается атаковать сразу на нескольких направлениях, а горячее всего — на Авдеевском, Марьинском и Купянском.

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На Купянском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области.

Сообщается, что украинские воины успешно отбили все атаки на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Андреевка, Дружба Донецкой области. Безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации враг проводил на Авдеевском направлении. Здесь Силы обороны отбили около 20 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили более 20 атак врага. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

Также были отбиты атаки врага на Запорожском направлении в районах Вербового и Роботино Запорожской области.

Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Источник : Генштаб ВСУ

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