Весной будет прорыв на фронте: как ATACMS способны изменить ход войны

На авиабазе оккупантов в Джанкое во временно оккупированном Крыму размещено не менее четырех вражеских штурмовиков СУ-25 и 34 боевых вертолета различных модификаций. Эта авиация работает на переднем краю фронта и существенно сдерживает контрнаступление ВСУ. Ее цели: блиндажи, укрепления и скопления техники.

Ранее эта база, как и другие в Крыму и ОРДЛО, были в относительной безопасности. Теперь же россияне хватаясь за голову, думают, как защитить или передислоцировать такую важную для них авиацию.

Эта база является одной из главных в Крыму, а еще предоставленные США ракеты ATACMS способны, как говорят военные, полностью минуснуть тамошний авиапарк. И вообще это оружие способно накрыть чуть ли не половину территории оккупированного Крыма.

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Среди потенциальных целей: аэродром в Чаплинке, где базируется сразу шесть боевых вертолетов, авиабаза в Джанкое, а также Стрелковое с девятью вертолетами.

Теперь вся эта авиация под прицелом ВСУ. И речь идет не только об оккупированном Крыме, но и о вражеских базах в ОРДЛО. Это существенно расширяет возможности нашей армии и открывает новые возможности для контрнаступления. Однако нынешней модификацией эффективнее бить по базам именно на материковой части оккупированных территорий. Потому что в Крыму у россиян сильнее ПВО.

— Поражение аэродромов в Бердянске например было практически по незащищенным объектам. Ситуация на полуострове Крым может быть несколько иной, потому что там развернуто нормальное обеспечение тех военных баз, которыми Путин практически нашпиговал Крым, — говорит ветеран российско-украинской войны Андрей Тетерук.

Дальнобойные ракеты ATACMS — это одно из самых существенных для Украины повышений класса оружия от западных партнеров. Сейчас речь идет о модификации MGM-140A.

Такие ATACMS имеют меньшую дальность полета — до 165 км. Но при этом огромную зону поражения. По сути это кассетная бомба, которая несет на борту 950 сферических суббоеприпасов, каждый из которых имеет полкило взрывчатки.

Эта модификация специально разработана для уничтожения масштабных статичных целей. Авиабазы, как ничто другое подпадает под эту категорию.

— ATACMS имеет площадь поражения около 33 тыс. м². Всего пять ракет по двум локациям привела к ликвидации десятка, доброго десятка очень ценной техники, которую враг почти ежедневно использовал для сдерживания наших наступательных операций, — говорит Тетерук.

Результатом первых ударов ATACMS по авиабазам во временно оккупированных Бердянске и Луганске стали — минус 9 боевых вертолетов врага и потери среди живой силы оккупантов. Очевидно, что оккупанты не были готовы к подобной атаке. Не исключено, что их разведка все прозевала. Ведь уникальная спецоперация по передаче ракет Украине проходила в режиме полной секретности.

Учитывая успешные удары, очевидно ВСУ будут работать по похожим базам. Уничтожая не только авиацию, но и боекомплекты россиян на временно оккупированных территориях.

— Такие цели как аэропорт в Бердянске на самом деле идеальная цель для таких ракет, потому что там много вертолетов в одном месте. И уничтожить их на аэродроме эффективнее, чем прикрываться ПВО или собственной авиацией, которые способны уничтожать одну или несколько целей за раз, — рассказал разведчик США в отставке Давид Лонг.

Хватит ли Украине для всех поставленных задач ATACMS?

Цифры в западных СМИ разнятся. Одни заявляют, что Украина получила не более дюжины ракет, а другие — дали чуть меньше 20 штук. Тетерук говорит, что “это означает, что там где дали 20, дадут 200”.

Это подтвердил и глава МИД Дмитрий Кулеба, заявив, что Украина будет получать ATACMS на постоянной основе.

И еще один важный момент — сможет ли Россия противопоставить ATACMS свою ПВО. Первые удары они таки прозевали. Или просто не имели чем сбивать?

— Против баллистических ракет у россиян используют С-400 Триумф, ЗРК БУК М-3, более поздние модификации С-300. То есть перехватывать баллистику они могут. Но есть нюансы. Когда мы, например, перехватывали некоторую российскую технику в начале еще 2022-го и изучали ее, то оказывалось, что их характеристики гораздо ниже, чем они заявляли в открытых источниках. Есть факт, дозвуковую ракету они не смогли перехватить на мысе Тарханкут… Сбой системы? — говорит военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Конечно, поставки АТАКАМС еще не означает одномоментную победу.

— Эти ракеты имеют важный эффект. Они заставят Россию отодвинуть свои ресурсы и боеприпасы подальше от фронта. Будут поражены пути поставок оружия. Вам надо немного терпения, в течение зимы такое оружие как ATACMS поразит российскую логистику. И уже с приходом хорошей погоды весной будет прорыв на фронте, — отмечает Лонг.

И уже вскоре США могут согласовать поставку ракет ATACMS с дальностью полета до 300 кмв, которые способны будут накрыть все базы во временно оккупированном Крыму. А это уже может ускорить процесс и сломать планы противника на затяжную войну.

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