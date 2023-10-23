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Александр Мельников, Специальный корреспондент программы Факты недели

Весной будет прорыв на фронте: как ATACMS способны изменить ход войны

Ракети ATACMS
Фото: Факти ICTV

На авиабазе оккупантов в Джанкое во временно оккупированном Крыму размещено не менее четырех вражеских штурмовиков СУ-25 и 34 боевых вертолета различных модификаций. Эта авиация работает на переднем краю фронта и существенно сдерживает контрнаступление ВСУ. Ее цели: блиндажи, укрепления и скопления техники.

Ранее эта база, как и другие в Крыму и ОРДЛО, были в относительной безопасности. Теперь же россияне хватаясь за голову, думают, как защитить или передислоцировать такую важную для них авиацию.

Эта база является одной из главных в Крыму, а еще предоставленные США ракеты ATACMS способны, как говорят военные, полностью минуснуть тамошний авиапарк. И вообще это оружие способно накрыть чуть ли не половину территории оккупированного Крыма.

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Среди потенциальных целей: аэродром в Чаплинке, где базируется сразу шесть боевых вертолетов, авиабаза в Джанкое, а также Стрелковое с девятью вертолетами.

Теперь вся эта авиация под прицелом ВСУ. И речь идет не только об оккупированном Крыме, но и о вражеских базах в ОРДЛО. Это существенно расширяет возможности нашей армии и открывает новые возможности для контрнаступления. Однако нынешней модификацией эффективнее бить по базам именно на материковой части оккупированных территорий. Потому что в Крыму у россиян сильнее ПВО.

— Поражение аэродромов в Бердянске например было практически по незащищенным объектам. Ситуация на полуострове Крым может быть несколько иной, потому что там развернуто нормальное обеспечение тех военных баз, которыми Путин практически нашпиговал Крым, — говорит ветеран российско-украинской войны Андрей Тетерук.

Дальнобойные ракеты ATACMS — это одно из самых существенных для Украины повышений класса оружия от западных партнеров. Сейчас речь идет о модификации MGM-140A.

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ATACMS

Такие ATACMS имеют меньшую дальность полета — до 165 км. Но при этом огромную зону поражения. По сути это кассетная бомба, которая несет на борту 950 сферических суббоеприпасов, каждый из которых имеет полкило взрывчатки.

Куди дістають ATACMS

Инфографика: Факты ICTV

Эта модификация специально разработана для уничтожения масштабных статичных целей. Авиабазы, как ничто другое подпадает под эту категорию.

— ATACMS имеет площадь поражения около 33 тыс. м². Всего пять ракет по двум локациям привела к ликвидации десятка, доброго десятка очень ценной техники, которую враг почти ежедневно использовал для сдерживания наших наступательных операций, — говорит Тетерук.

Результатом первых ударов ATACMS по авиабазам во временно оккупированных Бердянске и Луганске стали — минус 9 боевых вертолетов врага и потери среди живой силы оккупантов. Очевидно, что оккупанты не были готовы к подобной атаке. Не исключено, что их разведка все прозевала. Ведь уникальная спецоперация по передаче ракет Украине проходила в режиме полной секретности.

Учитывая успешные удары, очевидно ВСУ будут работать по похожим базам. Уничтожая не только авиацию, но и боекомплекты россиян на временно оккупированных территориях.

— Такие цели как аэропорт в Бердянске на самом деле идеальная цель для таких ракет, потому что там много вертолетов в одном месте. И уничтожить их на аэродроме эффективнее, чем прикрываться ПВО или собственной авиацией, которые способны уничтожать одну или несколько целей за раз, — рассказал разведчик США в отставке Давид Лонг.

Хватит ли Украине для всех поставленных задач ATACMS?

Цифры в западных СМИ разнятся. Одни заявляют, что Украина получила не более дюжины ракет, а другие — дали чуть меньше 20 штук. Тетерук говорит, что “это означает, что там где дали 20, дадут 200”.

Это подтвердил и глава МИД Дмитрий Кулеба, заявив, что Украина будет получать ATACMS на постоянной основе.

И еще один важный момент — сможет ли Россия противопоставить ATACMS свою ПВО. Первые удары они таки прозевали. Или просто не имели чем сбивать?

— Против баллистических ракет у россиян используют С-400 Триумф, ЗРК БУК М-3, более поздние модификации С-300. То есть перехватывать баллистику они могут. Но есть нюансы. Когда мы, например, перехватывали некоторую российскую технику в начале еще 2022-го и изучали ее, то оказывалось, что их характеристики гораздо ниже, чем они заявляли в открытых источниках. Есть факт, дозвуковую ракету они не смогли перехватить на мысе Тарханкут… Сбой системы? — говорит военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Конечно, поставки АТАКАМС еще не означает одномоментную победу.

— Эти ракеты имеют важный эффект. Они заставят Россию отодвинуть свои ресурсы и боеприпасы подальше от фронта. Будут поражены пути поставок оружия. Вам надо немного терпения, в течение зимы такое оружие как ATACMS поразит российскую логистику. И уже с приходом хорошей погоды весной будет прорыв на фронте, — отмечает Лонг.

И уже вскоре США могут согласовать поставку ракет ATACMS с дальностью полета до 300 кмв, которые способны будут накрыть все базы во временно оккупированном Крыму. А это уже может ускорить процесс и сломать планы противника на затяжную войну.

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Весной будет прорыв на фронте: как ATACMS способны изменить ход войны

ATACMS, Война в Украине, ВСУ, Крым, Російська агресія, США
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