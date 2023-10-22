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Юлия Захарченко, редактор ленты

Нужна ротация, лечение, замена: ГУР о необходимости мобилизации в Украине

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Украине продолжается война за выживание, которая пришла в каждый город. В Главном управлении разведки Министерства обороны призывают украинцев присоединиться к Силам безопасности и обороны.

О такой необходимости заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. По его словам, многие семьи почувствовали на себе, как пришла война в каждый регион Украины.

— Это означает, что оборонцы не где-то там. Это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, замена. К сожалению, они погибают, — подчеркнул представитель украинской разведки.

По его словам, в системе защиты каждый украинец может найти себе место, не обязательно нужно участвовать в штурмовых действиях.

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— В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству специализаций. Еще раз подчеркиваю — каждый сможет себя там найти и сделать свой вклад в дело защиты Украины, — утверждает Юсов.

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Нужна ротация, лечение, замена: ГУР о необходимости мобилизации в Украине

Источник: Эпрессо
Андрій Юсов, Война в Украине, Міноборони України, мобілізація, Разведка, українські військові
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