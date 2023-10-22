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Украина
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Пограничники рассказали, где чаще всего фиксируют российские ДРГ

Пограничники рассказали, где чаще всего фиксируют российские ДРГ
Фото: УНИАН

Больше всего попыток российских ДРГ проникнуть на территорию Украины фиксируется на границах Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

— Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией — в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговской области, — сказал он.

Демченко отметил, что ДРГ — это те группы, которые пытаются разоблачить места расположения Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии.

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По его словам, вражеские ДРГ являются угрозой и для местных.

— Ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые движутся в приграничье. Они не разбирают, военные это или гражданские, — пояснил спикер.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что за последние несколько месяцев увеличилось количество попыток пересечения границы вне пунктов пропуска.

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Война в Украине, Госпогранслужба
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