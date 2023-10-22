Радиодиктант-2023 будет необычным: где и когда смотреть трансляцию
В 2023 году радиодиктант национального единства впервые состоится в новую дату – 27 октября.
Именно в этот день, согласно изменениям в указ президента Украины от 6 ноября 1997 №1241/97, отныне будет отмечаться День украинской письменности и языка.
По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня, в этом году радиодиктант будет необычным.
К мероприятию смогут присоединиться и украинцы, которые вынуждены выехать за границу, из-за полномасштабной войны развязанной Россией.
– В условиях российской агрессии украинский язык играет ключевую роль в защите национальной идентичности,
– подчеркнул он.
Омбудсман также сообщил, что по всей территории нашего государства организуют огромное количество мероприятий, посвященных родному языку.
Он отметил, что сейчас 17 областей и 77 общин имеют собственные программы развития украинского языка. Столица Украины — Киев — среди лидеров в вопросах утверждения и популяризации украинского языка.
Кто будет читать текст радиодиктанта в 2023 году
Автором радиодиктанта национального единства-2023 стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
Читать текст радиодиктанта будет актер, исполнитель роли Ивана Довбуша в фильме Довбуш Алексей Гнатковский.
К методической работе над радиодиктантом традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
Где слушать ХХІІІ радиодиктант национального единства
Трансляция ХХІІІ радиодиктанта национального единства начнется в 11:00 27 октября:
- на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- вживую в эфире телеканала Общественное Культура;
- на YouTube-канале Украинского Радио;
- на платформе Общественного Facebook.
Как отправить радиодиктант для проверки
Обычно организаторы принимают радиодиктанты для проверки в течение суток.
Это может быть фото или сканированная копия радиодиктанта (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) или бумажное письмо, отправленное по почте.
Нынешние адреса и время для отправки диктантов организаторы пока не сообщили.
Также неизвестно, когда будет объявлен текст для проверки.
Почему изменилась дата радиодиктанта
Начиная с 2000 года, радиодиктант национального единства все желающие писали 9 ноября, в День украинской письменности и языка.
Последний праздник еще в 1997 году основал своим указом президент Украины Леонид Кучма.
Для праздника выбрали день, когда церковь чтит память Нестора Летописца.
Однако после того как Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь в 2023 году перешли на новый календарь, возникла необходимость смены дат.
Отныне чествование памяти Нестора Летописца, празднование Дня украинской письменности и языка, а также написание радиодиктанта национального единства будет проходить в новую дату – 27 октября.
Изменения в указ президента Украины от 6 ноября 1997 года №1241/97 Владимир Зеленский внес 28 июля 2023 года.
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