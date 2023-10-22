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Татьяна Забожко, редактор ленты

Радиодиктант-2023 будет необычным: где и когда смотреть трансляцию

радіодиктант, диктант
Фото: УНИАН

В 2023 году радиодиктант национального единства впервые состоится в новую дату – 27 октября.

Именно в этот день, согласно изменениям в указ президента Украины от 6 ноября 1997 №1241/97, отныне будет отмечаться День украинской письменности и языка.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня, в этом году радиодиктант будет необычным.

Сейчас смотрят

К мероприятию смогут присоединиться и украинцы, которые вынуждены выехать за границу, из-за полномасштабной войны развязанной Россией.

– В условиях российской агрессии украинский язык играет ключевую роль в защите национальной идентичности,
– подчеркнул он.

Омбудсман также сообщил, что по всей территории нашего государства организуют огромное количество мероприятий, посвященных родному языку.

Он отметил, что сейчас 17 областей и 77 общин имеют собственные программы развития украинского языка. Столица Украины — Киев — среди лидеров в вопросах утверждения и популяризации украинского языка.

Кто будет читать текст радиодиктанта в 2023 году

Автором радиодиктанта национального единства-2023 стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

Читать текст радиодиктанта будет актер, исполнитель роли Ивана Довбуша в фильме Довбуш Алексей Гнатковский.

К методической работе над радиодиктантом традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Где слушать ХХІІІ радиодиктант национального единства

Трансляция ХХІІІ радиодиктанта национального единства начнется в 11:00 27 октября:

Как отправить радиодиктант для проверки

Обычно организаторы принимают радиодиктанты для проверки в течение суток.

Это может быть фото или сканированная копия радиодиктанта (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) или бумажное письмо, отправленное по почте.

Нынешние адреса и время для отправки диктантов организаторы пока не сообщили.

Также неизвестно, когда будет объявлен текст для проверки.

Почему изменилась дата радиодиктанта

Начиная с 2000 года, радиодиктант национального единства все желающие писали 9 ноября, в День украинской письменности и языка.

Последний праздник еще в 1997 году основал своим указом президент Украины Леонид Кучма.

Для праздника выбрали день, когда церковь чтит память Нестора Летописца.

Однако после того как Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь в 2023 году перешли на новый календарь, возникла необходимость смены дат.

Отныне чествование памяти Нестора Летописца, празднование Дня украинской письменности и языка, а также написание радиодиктанта национального единства будет проходить в новую дату – 27 октября.

Изменения в указ президента Украины от 6 ноября 1997 года №1241/97 Владимир Зеленский внес 28 июля 2023 года.

День української писемності та мови, державна мова, Мова, Радио, Українська мова
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