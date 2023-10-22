Ежедневно нужен результат для Украины — это мотивирует весь мир помогать: обращение Зеленского

Главное — это фронт, украинская оборона, действия, результаты, помощь тем, кто сейчас в бою, на боевых постах и позициях. Ежедневно нужен результат для Украины — выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 606-го дня полномасштабной войны.

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По словам главы государства, нужно ежедневно улучшать украинские позиции хоть на 1 км или на 500 м, чтобы давить на оккупантов.

— Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает, — утверждает президент Украины.

Зеленский считает, что российские террористы не сломают украинскую волю защищать свое государство, независимость, готовность работать ради Украины.

— Готовность сражаться, чтобы никогда в Москве не было никакого реального основания надеяться, якобы Украина когда-то сломается. Не сломается. Выстоит. Выдержит. И несмотря ни на что, выгонит российское зло со своей земли, — убежден глава государства.

Президент Украины отметил воинов, которые проявили себя особенно в эти недели, помогли Украине на разных направлениях одинаково мощно и результативно. Среди них:

Купянское направление, Харьковская область. Воины нашей крепкой 57 отдельной мотопехотной бригады и 1 механизированного батальона 67 отдельной механизированной бригады.

Авдеевское и Марьинское направления, особенно жесткие. Многочисленные атаки россиян. Но украинские позиции защищены. 53 и 110 отдельные механизированные бригады, 59 отдельная мотопехотная и десантники Семдесятдевятки.

Воины 55 отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает оборонять Донецкую область.

Лиманское направление — 68 отдельная егерская бригада и подразделения знаменитой 95 отдельной бригады ДШВ за срыв планов оккупанта.

Бахмутское направление — воины 92 отдельной штурмовой бригады и 93 отдельной механизированной бригады. По словам президента, там оборона, наши штурмы и результаты очень неплохие.

Среди всех направлений на юге он особо отметил десантников 46 аэромобильной бригады на Мелитопольском направлении.

Следующая неделя добавит еще возможностей для Украины — для обороны, защиты от российского террора, Формулы мира, которая продолжает объединять всех, обратил внимание президент.

Глава государства говорил с эмиром Катара и поблагодарил его, в частности, за готовность присоединиться к следующей встрече по Формуле мира, а также за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Стороны говорили и о посредничестве Катара в освобождении депортированных и пленных украинцев.

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