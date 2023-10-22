В Донецкой области во время боя десантники уничтожили 5 российских танков и 4 БМП — ВСУ

В одном из боев на рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Однако украинские десантники дали им сильный отпор, уничтожив пять танков и четыре боевых машин пехоты армии РФ.

По данным командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, в бой с оккупантами вступили воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Украины, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области.

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Там отмечают, что враг пытался достичь эффекта полной неожиданности и применил дымы. Но разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны, поэтому артиллерия десантников начала наносить огневые удары по оккупантам.

— Когда враг подошел на необходимое расстояние в бой вступили противотанкисты, которые метким огнем из противотанковых ракетных комплексов начали жечь технику оккупантов, — говорится в сообщении.

В командование ДШВ ВСУ отмечают, что в этом бою десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты со сбросами. В результате атаки уничтожено пять танков и четыре БМП противника, а также два десятка бойцов пехоты.

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