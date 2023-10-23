Удар по терминалу Новой Почты под Харьковом и бои за Авдеевку: главные новости 22 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 22 октября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Спасательная операция после ракетного удара в Харьковской области

В Харьковской области завершилась спасательная операция после российского удара по терминалу Новой почты в пгт Коротич. Там всего погибли шесть человек, еще ранены 17 людей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после атаки спасатели оказали необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Погибшие во время ракетного удара сотрудники Новой почты провели последние минуты жизни, сортируя гуманитарную помощь. Это можно увидеть на видеозаписи, где зафиксирован момент попадания ракеты по терминалу, которое показала компания.

— Мы обязательно ответим России на каждое проявление террора. И на этот удар тоже, — утверждает президент Украины.

Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке

Российские военные нанесли удар ФАБ-250 по Куриловке Купянского района. По данным Харьковской областной прокуратуры, из-за атаки ранена 39-летняя женщина.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие. Начато досудебное расследование в производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

ВСУ уничтожили российский комплекс Зоопарк за $10 млн

Силы обороны Украины уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк, стоимость которого составляет более $10 млн, поделился спикер Таврического направления Александр Штупун.

Он отметил, что общие потери РФ за сутки там составляют 615 человек. За последние трое суток более 10 российских оккупантов сдались в плен.

Украинские воины уничтожили 34 единицы военной техники, в частности, шесть танков, семь боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, девять дронов, пять единиц автомобильной и специальной техники.

Ожесточенные бои за Авдеевку

Потери российской армии из-за атак на Авдеевку Донецкой области увеличились до 90%, подсчитали в британской разведке.

По данным Минобороны Британии, с февраля 2022 года РФ значительно увеличила численность армии на территории Украины путем вербовки и частичной мобилизации осенью прошлого года.

РФ имеет возможность удерживать под контролем временно оккупированные территории Украины и проводить наступательные операции, не жалея личного состава благодаря численности завербованных солдат.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь удалось отбить около 20 атак РФ.

Стрельба в Киевской области

В Переяславе Киевской области пьяный мужчина открыл стрельбу из самодельного ружья на территории рыбацкой базы. По данным полиции, гражданин совершил выстрел в сторону автомобиля 37-летнего мужчины, чем повредил дверь со стороны водителя.

После этого мужчина прикладом оружия разбил окна машины, выбросил ружье в реку и начал угрожать окружающим людям гранатой. Обошлось без пострадавших. Правоохранители задержали 50-летнего мужчину.

Впоследствии стало известно, что мужчина был ранее судим. Его поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении по ч. 4 ст .296 УКУ. Гражданину грозит до семи лет тюремного заключения.

Ситуация на фронте

На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки российских оккупантов в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, отмечают украинские военные.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаки армии РФ в районах Вербового и Роботино. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам там подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Ольговка, Львовское, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Барвинок, Ивановка, Станислав и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят россиянам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Киеве на блокпосте насмерть сбили военного

На блокпосте при въезде в Киев водитель автомобиля Honda совершил наезд на военного, который от полученных травм скончался.

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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