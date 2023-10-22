Удар С-300 по Новой почте под Харьковом: количество раненых возросло до 17 человек

Шесть человек погибли на месте во время ракетного удара по терминалу Новой почты в поселке Коротич Харьковской области. Это все мужчины, работники почты. Один из них очень сильно обгорел.

Об этом сообщил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, полиции удалось установить личность этого погибшего, однако еще будут проводить ДНК-идентификацию для окончательного подтверждения.

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У раненых минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны, все они получают помощь в областной клинической больнице Харькова. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще восемь — средней тяжести.

Утром правоохранители продолжили осмотр терминала и собрали обломки ракеты С-300.

Обновлено в 15:35. Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, количество пострадавших увеличилось до 17. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения. Он получил медицинскую помощь, от госпитализации отказался.

Утром сообщалось, что раненых было 16.

Напомним, что 21 октября около 22:15 российский враг нанес ракетный удар по терминалу Новой почты в пгт Коротич Харьковского района. По предварительным данным, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС, Сергей Болвинов

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