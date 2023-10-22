Запрос на более $60 млрд для поддержки Украины: посол в США рассказала, куда пойдут деньги

Бюджетный запрос, поданный Белым домом в Конгресс США, предусматривает около $61,4 млрд для Украины. $46,1 млрд из них составляют оборонные расходы и $11,8 млрд — экономическая, финансовая, гражданская поддержка.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что в американском бюджетном законодательстве запрос — это визия администрации, и анализировать цифры стоит тогда, когда эта визия превратится в бюджетный документ внутри Конгресса.

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В то же время главные цифры запроса следующие:

Оборонные расходы

$18 млрд — на пополнение оборонных товаров со складов Министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;

$12 млрд — для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд — для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, которые подверглись влиянию из-за войны в Украине;

$14,4 млрд — на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

Экономическая, финансовая, гражданская и ядерная безопасность

$14,75 млрд включают $11,8 млрд для предоставления прямой бюджетной поддержки Украине;

$2,2 млрд для поддержки насущных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

$360 млн Государственному департаменту на поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

$100 млн — для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежные программы;

Помощь в сфере ядерной безопасности — $149,5 млн Национальной ядерной администрации США (Минэнерго США).

Гуманитарная помощь

$481 млн на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Кроме того, Украине предлагают выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и регионам, которые пострадали (распределение по странам пока не завершено):

$3,5 млрд для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украине и Израилю, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

$5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

Маркарова подчеркнула, что в Палате представителей США это предложение может быть вынесено для рассмотрения и голосования исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.

Ранее США ввели санкции против иранской компании, которая производила компоненты дронов, которые применялись Россией в войне в Украине.

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