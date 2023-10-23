337 украинцев записались на эвакуацию из сектора Газа — посол
На эвакуацию из сектора Газа записались 337 украинцев. Всего граждан Украины в этом регионе может быть около полутысячи.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире Радио Свобода.
— На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, полтысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная, — сказал он.
По словам Корнийчука, пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для иностранных граждан могут открыть завтра.
Кроме эвакуации украинцев, посольство также помогает вывезти из Газы граждан других государств.
— Мы обязались оказать помощь молдаванам, которые к нам обратились. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками, — отметил посол Украины в Израиле.
19 октября из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт — в Румынию отправили 79 украинцев.
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