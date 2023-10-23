Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Украина
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023

військові ЗСУ
Фото: Минобороны

Статус участника боевых действий (УБД) получают украинские военнослужащие, участвовавшие в обороне Украины и в защите безопасности населения и интересов государства в связи со вторжением РФ.

Факты ICTV узнавали, какие льготы предусмотрены для лиц со статусом УБД и как их оформить в 2023 году.

Льготы для УБД 2023: что предусмотрено

Специалисты Бесплатной правовой помощи отмечают, что сейчас есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данную тему, но самый главный из них — Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Сейчас смотрят

Статья 12 этого закона устанавливает большое количество льгот для участников боевых действий.

Льготы на коммунальные услуги

  • 75-процентная скидка платы за пользование жильем;
  • 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

А для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

  • Первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.
  • Лица, получившие ранения (контузию или увечье во время участия в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок на два года после постановки на квартирный учет.
  • Участник боевых действий может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.
  • Первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества.
  • Также УБД имеют льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% ― дополнительных работ). Абонентская плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Медицинские льготы

Лица со статусом УБД имеют право на:

  • бесплатное получение лекарственные средства, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;
  • пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Льготы на проезд

Также УБД могут получить:

  • 75% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри — и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе;
  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;

Другие льготы для УБД

  • Лицо, являющееся участником боевых действий получает пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.
  • Также УБД имеют право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году.
  • Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников в связи с изменениями в организации производства и труда, и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
  • Внеочередное обслуживание учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
  • Участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Также государство обеспечивает детей участников боевых действий государственной целевой поддержкой для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях образования.

Льготы для получения образования предоставляются в виде:

  • полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • социальной стипендии;
  • безвозмездного обеспечения учебниками;
  • бесплатного доступа к сети интернет, системам баз данных в учебных заведениях;
  • безвозмездного проживания в общежитии;
  • других мероприятий, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Как УБД получить льготы

Для получения соответствующих льгот человек должен иметь уже оформленный статус участника боевых действий. Далее нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины, независимо от места их регистрации, и написать такие заявления:

  • заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);
  • заявление об установлении льготы.

Эти заявления можно подать:

После оформления вы получите льготы на жилищно-коммунальные услуги.

А чтобы получить льготы на твердое топливо или сжиженный газ в монетизированной форме, нужно подать сведения в Пенсионный фонд о банковском учреждении, куда вы хотите, чтобы перечислялись средства или выплата осуществляется через отделение почтовой связи.

Читайте также
Получение статуса УБД для добровольцев: список документов и пошаговая инструкция
УБД

Война в Украине, військовослужбовці, Льготы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЗРК HAWK — в работе: в Воздушных силах показали, как отбили атаку РФ
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
Наводили авиабомбы и ракеты на Херсон: в городе ликвидировали ячейку ФСБ РФ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
дрон бпла
РФ увеличивает финансирование войны в Украине почти на 70% – разведка Британии
російські солдати
На севере Украины готовят новые группы ПВО с современным западным вооружением – Наев
ППО

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь