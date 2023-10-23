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Юлия Захарченко, редактор ленты

Боевая работа на разных направлениях: Гуменюк о задачах ВСУ на левобережье Херсонской области

Боевая работа на разных направлениях: Гуменюк о задачах ВСУ на левобережье Херсонской области
Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонской области необходимо зачистить временно оккупированный левый берег Днепра, чтобы в дальнейшем облегчить жизнь правому из-за того, что российские солдаты продолжают обстреливать там прибрежную зону.

Соответствующее заявление сделала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

Однако она отметила, что пока рано комментировать в утвердительном тоне информацию аналитиков американского Института изучения войны о вероятной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области. По ее словам, это лишь выводы аналитиков.

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— Мы говорим о том, что работа наша боевая ведется на разных направлениях, способами, опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от врага, — утверждает Гуменюк.

По словам пресс-секретаря ОК Юг, первоочередная задача Сил обороны Украины — облегчить жизнь мирных жителей, потому что российские солдаты до сих пор обстреливают правый берег Днепра с левобережья.

Гуменюк обратила внимание, что сейчас речь идет о боевой работе, результаты которой можно рассказать в случае закрепленного результата. Подобные объявления очень вредят боевой работе, поэтому без закрепления она не считается завершенной.

По информации партизанского движения Атеш, войска РФ готовятся к масштабным боям на Херсонщине. Уже известно о двух случаях перемещения командных пунктов оккупантов из Геническа в Джанкойский район в Крыму.

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Война в Украине, Крым, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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