Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 23 октября 2023 года

Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 23 октября 2023 года

Потери РФ в войне на 23 октября 2023 года

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 607-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вражеская атака на Хмельницкую область: сработали наши силы ПВО
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Взрывы в Кировоградской области – что известно
Збивають дрони
Боевая работа на разных направлениях: Гуменюк о задачах ВСУ на левобережье Херсонской области
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Украина и Израиль нуждаются в подобных видах оружия, но между ними “мало совпадений”
155 мм снаряди

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Карта боевых действий на 23 октября 2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь