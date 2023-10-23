Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами

Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами

Силы обороны этой ночью над Украиной сбили вражеский дрон неустановленного типа, который в народе называют газонокосилкой из-за слишком громкого двигателя.

В эфире Единых новостей представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне пытаются лепить дроны из всего, что имеют под руками.

Например, к этому беспилотнику двигатель вообще можно купить в интернете. Сам планер можно сделать в любом кружке авиамоделирования. Поэтому у противника и появляются такие дроны-камикадзе, которыми он пытается атаковать Украину и истощать нашу ПВО.

Сейчас смотрят

Относительно характеристик “газонокосилки”, то Юрий Игнат отметил, что здесь все зависит от характеристик двигателя, объема топлива и веса боекомплекта, которые дрон может нести.

Читайте также
Силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе, которые атаковали Украину ночью
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами

Несмотря на то, что это кустарный дрон, он все равно является целью, на которую надо реагировать, подчеркнул представитель Воздушных сил.

В Командовании также заявили, что российский враг продолжает атаковать Украину комбинированными средствами. Запускают одновременно и управляемые авиабомбы, и ракеты, и дроны.

— Одновременно в небе могут находиться 30 вражеских самолетов. Запускают авиабомбы, ракеты. Ракеты тоже есть разные. Оккупанты используют и радиолокационные ракеты, прежде всего Х-31П. Далее есть ракеты Х-59, Х-35 и так далее, — рассказал Юрий Игнат.

Напомним, что ночью 22 октября впервые зафиксировали новые дроны, которые запустили оккупанты. В Воздушных силах тогда заявили, что по обломкам беспилотников удалось установить, что двигатели к ним россияне купили на AliExpress.

В соцсетях люди, которые слышали эти дроны в небе, говорят, что их дырканье похоже на газонокосилку.

Кстати, иранские БпЛА Shahed наши люди прозвали мопедами, за характерный звук двигателя.

Читайте также
Утром в Днепропетровской области сбили управляемую авиационную ракету Х-59
ПЗРК Джавелін війна ППО

Фото: Медиа Центр Украина

Армия России, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЗРК HAWK — в работе: в Воздушных силах показали, как отбили атаку РФ
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Наводили авиабомбы и ракеты на Херсон: в городе ликвидировали ячейку ФСБ РФ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
РФ увеличивает финансирование войны в Украине почти на 70% – разведка Британии
російські солдати
На севере Украины готовят новые группы ПВО с современным западным вооружением – Наев
ППО
Предусмотрены ли в Украине денежные выплаты детям со статусом ребенка войны 2023: объясняет эксперт
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь