Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Силы обороны этой ночью над Украиной сбили вражеский дрон неустановленного типа, который в народе называют газонокосилкой из-за слишком громкого двигателя.
В эфире Единых новостей представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне пытаются лепить дроны из всего, что имеют под руками.
Например, к этому беспилотнику двигатель вообще можно купить в интернете. Сам планер можно сделать в любом кружке авиамоделирования. Поэтому у противника и появляются такие дроны-камикадзе, которыми он пытается атаковать Украину и истощать нашу ПВО.
Относительно характеристик “газонокосилки”, то Юрий Игнат отметил, что здесь все зависит от характеристик двигателя, объема топлива и веса боекомплекта, которые дрон может нести.
Несмотря на то, что это кустарный дрон, он все равно является целью, на которую надо реагировать, подчеркнул представитель Воздушных сил.
В Командовании также заявили, что российский враг продолжает атаковать Украину комбинированными средствами. Запускают одновременно и управляемые авиабомбы, и ракеты, и дроны.
— Одновременно в небе могут находиться 30 вражеских самолетов. Запускают авиабомбы, ракеты. Ракеты тоже есть разные. Оккупанты используют и радиолокационные ракеты, прежде всего Х-31П. Далее есть ракеты Х-59, Х-35 и так далее, — рассказал Юрий Игнат.
Напомним, что ночью 22 октября впервые зафиксировали новые дроны, которые запустили оккупанты. В Воздушных силах тогда заявили, что по обломкам беспилотников удалось установить, что двигатели к ним россияне купили на AliExpress.
В соцсетях люди, которые слышали эти дроны в небе, говорят, что их дырканье похоже на газонокосилку.
Кстати, иранские БпЛА Shahed наши люди прозвали мопедами, за характерный звук двигателя.
Фото: Медиа Центр Украина
Загрузка
О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук