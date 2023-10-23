Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами

Силы обороны этой ночью над Украиной сбили вражеский дрон неустановленного типа, который в народе называют газонокосилкой из-за слишком громкого двигателя.

В эфире Единых новостей представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне пытаются лепить дроны из всего, что имеют под руками.

Например, к этому беспилотнику двигатель вообще можно купить в интернете. Сам планер можно сделать в любом кружке авиамоделирования. Поэтому у противника и появляются такие дроны-камикадзе, которыми он пытается атаковать Украину и истощать нашу ПВО.

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Относительно характеристик “газонокосилки”, то Юрий Игнат отметил, что здесь все зависит от характеристик двигателя, объема топлива и веса боекомплекта, которые дрон может нести.

Несмотря на то, что это кустарный дрон, он все равно является целью, на которую надо реагировать, подчеркнул представитель Воздушных сил.

В Командовании также заявили, что российский враг продолжает атаковать Украину комбинированными средствами. Запускают одновременно и управляемые авиабомбы, и ракеты, и дроны.

— Одновременно в небе могут находиться 30 вражеских самолетов. Запускают авиабомбы, ракеты. Ракеты тоже есть разные. Оккупанты используют и радиолокационные ракеты, прежде всего Х-31П. Далее есть ракеты Х-59, Х-35 и так далее, — рассказал Юрий Игнат.

Напомним, что ночью 22 октября впервые зафиксировали новые дроны, которые запустили оккупанты. В Воздушных силах тогда заявили, что по обломкам беспилотников удалось установить, что двигатели к ним россияне купили на AliExpress.

В соцсетях люди, которые слышали эти дроны в небе, говорят, что их дырканье похоже на газонокосилку.

Кстати, иранские БпЛА Shahed наши люди прозвали мопедами, за характерный звук двигателя.

Фото: Медиа Центр Украина

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