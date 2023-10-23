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Лезут как бешеные, несмотря на огромные потери — глава ГВА Барабаш о ситуации в Авдеевке

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Российские войска продолжают штурмовать в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на огромные потери.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, на линии обороны тишины не бывает ни днем, ни ночью. Россияне бьют из ствольной артиллерии, Градов, а также используют много авиации.

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— Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Враг пытается бросать очень большие силы как бронетехники, так и личного состава. Потери у них огромные, но это их никак не останавливает, новые штурмы постоянно происходят. Нашествие очень большое. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много, — сказал глава МВА.

Барабаш отметил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Ранее британская разведка сообщила, что бои за Авдеевку увеличили потери россиян на 90%.

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Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область
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