Лезут как бешеные, несмотря на огромные потери — глава ГВА Барабаш о ситуации в Авдеевке
Российские войска продолжают штурмовать в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на огромные потери.
Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, на линии обороны тишины не бывает ни днем, ни ночью. Россияне бьют из ствольной артиллерии, Градов, а также используют много авиации.
— Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Враг пытается бросать очень большие силы как бронетехники, так и личного состава. Потери у них огромные, но это их никак не останавливает, новые штурмы постоянно происходят. Нашествие очень большое. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много, — сказал глава МВА.
Барабаш отметил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.
Ранее британская разведка сообщила, что бои за Авдеевку увеличили потери россиян на 90%.
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