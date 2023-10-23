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Юлия Соколова, редактор ленты

После углубления дна: в порт Мариуполя впервые зашел морской балкер РФ

Маріуполь
Фото: Getty Images

В порт временно оккупированного Мариуполя (Донецкая область) вошел первый морской балкер РФ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он напомнил, что раньше оккупанты проводили там работы по углублению дна. Агрессор, очевидно, хотел открыть доступ в порт для своих крупных грузовых судов.

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– Первый морской балкер зашел в Мариупольский порт. И это очень плохая новость. Вот для чего нужно было дноуглубление, – отметил Андрющенко.

По его данным, первое российское судно морского класса вчера пришвартовалось у причала судоремонтного завода. Балкер имеет собственные краны, а его полная нагрузка значительно превышает 5 тыс. тонн.

Порт окупованого Маріуполя
Фото: Telegram Петра Андрющенка
После углубления дна: в порт Мариуполя впервые зашел морской балкер РФ
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Порт окупованого Маріуполя
Фото: Telegram Петра Андрющенка
Порт окупованого Маріуполя
После углубления дна: в порт Мариуполя впервые зашел морской балкер РФ
Порт окупованого Маріуполя

Пока неизвестно, что привез российский балкер во временно оккупированный город.

– Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка являются целью. Что именно – несложно догадаться. Точно не домики для мариупольцев, – подчеркнул Андрющенко.

Он предположил, что РФ пытается создать обходные логистические пути для своих войск. По словам советника, “военно-логистическая карта начинает меняться”.

Андрющенко добавил, что наличие в порту вражеских кораблей, по всей вероятности, приближает сезон “бавовны” в Приморском районе Мариуполя.

Что известно о планах РФ на порт Мариуполя

Ранее появилась информация, что российские оккупанты углубляют дно порта Мариуполя. В Военно-морских силах ВСУ объясняли это тем, что агрессор хочет и дальше вывозить награбленное из Украины, например, металл и зерно.

– Я считаю, что это больше связано именно с гражданским судоходством. Поскольку, если речь идет о логистическом обеспечении именно военных, для этого у них есть большие десантные корабли, не требующие большой глубины, которые могут фактически выходить на берег. И этих единиц у них еще восемь штук. Поэтому все же это связано именно с потребностью и дальше вывозить награбленное с украинских территорий, — отмечал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В Центре национального сопротивления сообщали, что РФ хочет разместить в Мариуполе “филиал” своего Черноморского флота.

Кроме работ в порту, враг пытается установить прямое железнодорожное сообщение между оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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Источник: Telegram Петра Андрющенко

Фото: Telegram Петра Андрющенко

Источник: Укринформ
Война в Украине, Корабель, Мариуполь, Російська агресія
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