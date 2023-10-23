Несмотря на потери и неудачные атаки. РФ продолжает перебрасывать новые силы под Авдеевку – ISW

Войска РФ перебрасывают дополнительные силы на Авдеевский фронт, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Несколько российских провоенных блогеров утверждают, что 22 октября на Авдеевском направлении на фронте не произошло значительных изменений. Вероятно, российские войска снова взяли паузу после неудачного большого наступления, которое привело к значительным потерям.

Сейчас смотрят

Российский военкор заявил, что украинские силы “неожиданно” контратаковали в направлении Песков (8 км к юго-западу от Донецка) и вытеснили российские войска с позиций в этом районе. Другой блогер сообщил, что заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опытного не соответствуют действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска недавно осуществили незначительное продвижение на юго-восток от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский блогер утверждает, что войска РФ не полностью захватили территорию Авдеевского террикона и что эта территория в настоящее время является спорной “серой зоной”.

Связанный с Кремлем блогер обсудил трудности, которые могут привести к “позиционному тупику” для российских наступательных операций на Авдеевском направлении. Он утверждал, что трудно вести маневренную войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов с обеих сторон.

Он отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают бронетехнику все более уязвимой и затрудняют наземные атаки.

Также блогер отметил, что российские войска сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав на критические участки.

— Украинские источники сообщили, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери, — отмечают в Институте.

Представитель Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что российские военные перебрасывают личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для замены потерь личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российское военное командование недавно перебросило несколько российских полков, сформированных из мобилизованных, на Авдеевское направление, что свидетельствует о том, что Россия, вероятно, не планирует отказываться от операций на этом направлении.

Ранее украинские Силы обороны уничтожили российский РЛС (радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы) Зоопарк, стоимость которого – более 10 млн долларов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.