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Россияне хотят отрезать Марьинку, ведут безрезультативные штурмы — ГПСУ

Россияне хотят отрезать Марьинку, ведут безрезультативные штурмы — ГПСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Возле Марьинки в Донецкой области на протяжении нескольких суток россияне ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военными одной из бригад ДШВ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Указано, что украинские защитники обороняют определенный рубеж и дают отпор захватчикам.

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— Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все напоготове, ждем их, “подарки” приготовили, много… Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора, — рассказал об обстановке на этом направлении пограничник с псевдонимом Лев.

Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска продолжают штурмы в районе Авдеевки в Донецкой области, несмотря на огромные потери.

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Источник: Госпогранслужба
Война в Украине, Донецкая область, Мар'їнка
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