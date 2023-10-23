Россияне хотят отрезать Марьинку, ведут безрезультативные штурмы — ГПСУ
Возле Марьинки в Донецкой области на протяжении нескольких суток россияне ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военными одной из бригад ДШВ.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Указано, что украинские защитники обороняют определенный рубеж и дают отпор захватчикам.
— Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все напоготове, ждем их, “подарки” приготовили, много… Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора, — рассказал об обстановке на этом направлении пограничник с псевдонимом Лев.
Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские войска продолжают штурмы в районе Авдеевки в Донецкой области, несмотря на огромные потери.
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