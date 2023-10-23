Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ

Бердянськ, вибухи на аеродромі
Фото: Depositphotos

Во время успешных ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске украинские военные уничтожили и повредили 26 вертолетов РФ.

Такие подсчеты обнародовал аналитик OSINT-группы Oryx Якуб Яновский. Oryx – это нидерландский проект разведки на основе открытых источников. Его аналитики, среди прочего, отслеживают потери техники войск РФ в Украине.

По оценке Oryx, в результате ударов по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять российских вертолетов:

Сейчас смотрят
  • семь Ка-52 Аллигатор, предназначенных для разведки местности, координации действий группы боевых вертолетов, поражения техники и воздушных целей;
  • два Ми-8 (многоцелевые вертолеты, предназначенные для выполнения как гражданских, так и военных задач).

Еще восемь Ка-52 и семь Ми-8 получили повреждения. То есть общее количество пораженных вертолетов составляет 26 единиц.

Как отметил Яновский, Oryx пока отнес вертолеты, не подлежащие восстановлению, к категории поврежденных. Скорее всего, речь идет о безвозвратных потерях, и эта техника фактически уничтожена. Однако у OSINT-аналитиков пока нет достаточных доказательств, чтобы это подтвердить.

Что известно об атаке на аэродромы Бердянска и Луганска

Операцию под названием Dragonfly провели Силы специальных операций ВСУ в ночь на 17 октября.

На аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске войска РФ держали значительное количество авиационной техники и боеприпасы.

В ООС отмечали, что в результате ударов удалось уничтожить девять вертолетов РФ, спецтехнику, склады боеприпасов. Взлетные полосы получили повреждения.

Во время операции украинские воины впервые применили дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, предоставленные Соединенными Штатами. Речь идет о модификации ATACMS с радиусом действия до 165 км с кассетной боевой частью.

Читайте также
ATACMS будет больше: Кулеба заявил, что США будут предоставлять ракеты на постоянной основе
Ракети ATACMS

Бердянск, Война в Украине, Гелікоптер, Луганск
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кто имеет право носить военную форму 2023: отвечает адвокат
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ
Лезут как бешеные, несмотря на огромные потери — глава ГВА Барабаш о ситуации в Авдеевке
ЗСУ, українська армія
ЗРК HAWK – в работе: в Воздушных силах показали, как отбили атаку РФ
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ
Наводили авиабомбы и ракеты на Херсон: в городе ликвидировали ячейку ФСБ РФ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Лепят из всего, что имеют: Игнат рассказал об атаках нетипичными вражескими дронами
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь