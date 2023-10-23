Удар по аэродромам Бердянска и Луганска: аналитики назвали количество пораженных вертолетов РФ

Во время успешных ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске украинские военные уничтожили и повредили 26 вертолетов РФ.

Такие подсчеты обнародовал аналитик OSINT-группы Oryx Якуб Яновский. Oryx – это нидерландский проект разведки на основе открытых источников. Его аналитики, среди прочего, отслеживают потери техники войск РФ в Украине.

По оценке Oryx, в результате ударов по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять российских вертолетов:

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семь Ка-52 Аллигатор, предназначенных для разведки местности, координации действий группы боевых вертолетов, поражения техники и воздушных целей;

два Ми-8 (многоцелевые вертолеты, предназначенные для выполнения как гражданских, так и военных задач).

Еще восемь Ка-52 и семь Ми-8 получили повреждения. То есть общее количество пораженных вертолетов составляет 26 единиц.

Как отметил Яновский, Oryx пока отнес вертолеты, не подлежащие восстановлению, к категории поврежденных. Скорее всего, речь идет о безвозвратных потерях, и эта техника фактически уничтожена. Однако у OSINT-аналитиков пока нет достаточных доказательств, чтобы это подтвердить.

Что известно об атаке на аэродромы Бердянска и Луганска

Операцию под названием Dragonfly провели Силы специальных операций ВСУ в ночь на 17 октября.

На аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске войска РФ держали значительное количество авиационной техники и боеприпасы.

В ООС отмечали, что в результате ударов удалось уничтожить девять вертолетов РФ, спецтехнику, склады боеприпасов. Взлетные полосы получили повреждения.

Во время операции украинские воины впервые применили дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, предоставленные Соединенными Штатами. Речь идет о модификации ATACMS с радиусом действия до 165 км с кассетной боевой частью.

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