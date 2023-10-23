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Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрывы в Киевской и Кировоградской областях и работа ПВО в Хмельницкой области: главные события ночи 23 октября

Взрывы в Киевской и Кировоградской областях и работа ПВО в Хмельницкой области: главные события ночи 23 октября

Вечером и ночью 23 октября в Украине во время воздушной тревоги в Киевской области и на Кировоградщине раздавались взрывы. Противовоздушная оборона работала и в Хмельницкой области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Стали известны имена погибших в результате ракетного удара по Новой почте

В результате ракетного удара по терминалу в селе Коротичи под Харьковом погибли шесть работников Новой почты. Стали известны имена людей, которые погибли из-за российской атаки.

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Среди них:

  • Александр Темников, 31 год;
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
  • Артем Акопов, 21 год;
  • Александр Бижанов, 22 года;
  • Владислав Панков, 28 лет;
  • Алексей Ермола, 23 года.

Взрывы в Киевской области

В Киеве и области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. На подступах к Киеву работала ПВО, сообщил начальник КГВА Сергей Попко. В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники.

Ограничения Китая на продажу БпЛА в Украину

Украинские волонтеры и военные говорят, что последние ограничения Китая на экспорт дронов пока минимально повлияли на доступность беспилотников, особенно легких Mavic китайской компании DJI.

С 1 сентября Пекин обязал производителей подавать заявки на экспортные лицензии и предоставлять сертификаты о конечном пользователе, подчеркнув, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях. Ограничения касаются дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования.

Собственно, военные и волонтеры уже отмечают, что поставки запчастей ухудшились. Поэтому они опасаются, что в будущем ситуация ухудшится.

Минобороны Израиля назвало сроки наземной операции в Газе

Наземная военная операция армии Израиля в секторе Газа может длиться три месяца, но она будет действительно последней, если Израилю удастся ликвидировать террористическую группировку ХАМАС.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает издание The Times of Israel.

Война в Украине, Взрыв
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