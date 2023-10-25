Карта боевых действий на 25 октября 2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло около 80 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 25 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 25 октября 2023
Ситуация в Украине 25 октября 2023
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
В приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие, проводят активную диверсионную деятельность, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
На Купянском направлении украинские военные отбили около 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага недалеко от Надии и Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении ВСУ отбили около 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. В частности, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские военные стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.
Провалилось у россиян наступление в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отбили более 10 атак.
На Марьинском направлении в РФ были неудачными штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Украинские военные здесь отбили более 20 вражеских атак.
На Шахтерском и Запорожском направлениях Силы обороны отбили все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Потери РФ на 25 октября 2023
- личного состава – около 296 310 (+800),
- танков ‒ 5 112 (+7),
- боевых бронированных машин – 9 697 (+28),
- артиллерийских систем – 7 125 (+44),
- реактивных систем залпового огня – 833 (+5),
- средств противовоздушной обороны ‒ 554 (+2),
- самолетов – 320,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 372 (+9),
- крылатых ракет ‒ 1 538 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 474 (+27),
- специальной техники – 1 007 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.