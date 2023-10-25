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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25 октября 2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло около 80 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 25 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 25 октября 2023

Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023
Карта бойових дій 24 жовтня 2023

Ситуация в Украине 25 октября 2023

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

В приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие, проводят активную диверсионную деятельность, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские военные отбили около 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага недалеко от Надии и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили около 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. В частности, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские военные стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Провалилось у россиян наступление в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отбили более 10 атак.

На Марьинском направлении в РФ были неудачными штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Украинские военные здесь отбили более 20 вражеских атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях Силы обороны отбили все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери РФ на 25 октября 2023

  • личного состава – около 296 310 (+800),
  • танков ‒ 5 112 (+7),
  • боевых бронированных машин – 9 697 (+28),
  • артиллерийских систем – 7 125 (+44),
  • реактивных систем залпового огня – 833 (+5),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 554 (+2),
  • самолетов – 320,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 372 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 1 538 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 474 (+27),
  • специальной техники – 1 007 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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