Карта боевых действий на 25 октября 2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло около 80 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 25 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 25 октября 2023

Ситуация в Украине 25 октября 2023

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

В приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие, проводят активную диверсионную деятельность, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские военные отбили около 10 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага недалеко от Надии и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили около 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. В частности, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские военные стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Провалилось у россиян наступление в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны отбили более 10 атак.

На Марьинском направлении в РФ были неудачными штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Украинские военные здесь отбили более 20 вражеских атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях Силы обороны отбили все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери РФ на 25 октября 2023

личного состава – около 296 310 (+800),

танков ‒ 5 112 (+7),

боевых бронированных машин – 9 697 (+28),

артиллерийских систем – 7 125 (+44),

реактивных систем залпового огня – 833 (+5),

средств противовоздушной обороны ‒ 554 (+2),

самолетов – 320,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 372 (+9),

крылатых ракет ‒ 1 538 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 474 (+27),

специальной техники – 1 007 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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