Урсула фон дер Ляйен в начале ноября приедет в Украину с “хорошими новостями” – СМИ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину в начале ноября.
Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.
— Она бы не планировала такую поездку настолько близко к дате публикации докладов Еврокомиссии по расширению, если бы не имела хороших новостей, — написал он.
The Commission President Von der Leyen likely to go to ???????? in early Nov. She wouldn’t go there that close to the publication of the Commission’s enlargement reports (8 Nov) if she didn’t have good news. #UkraineСейчас смотрят
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2023
Ранее СМИ сообщили, что руководство Европейского Союза 8 ноября планирует представить оценку прогресса, которого удалось достичь Украине в ее заявке на членство в ЕС.
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