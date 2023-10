Урсула фон дер Ляйен в начале ноября приедет в Украину с “хорошими новостями” – СМИ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину в начале ноября.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

The Commission President Von der Leyen likely to go to ???????? in early Nov. She wouldn’t go there that close to the publication of the Commission’s enlargement reports (8 Nov) if she didn’t have good news. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2023