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Бедрак Виктория, редактор ленты

Урсула фон дер Ляйен в начале ноября приедет в Украину с “хорошими новостями” – СМИ

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Украину в начале ноября.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Она бы не планировала такую поездку настолько близко к дате публикации докладов Еврокомиссии по расширению, если бы не имела хороших новостей, — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Европейского Союза 8 ноября планирует представить оценку прогресса, которого удалось достичь Украине в ее заявке на членство в ЕС.

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ЕС, Украина, Урсула фон дер Ляєн
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