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Юлия Соколова, выпускающий редактор

60% украинцев готовы к отсрочке вступления в ЕС ради защиты интересов Украины

Україна в ЄС, акція
Фото: Pexels

Большинство украинцев уверены, что Украина должна отстаивать свои интересы при вступлении в Европейский Союз, даже если это приведет к отсрочке членства.

Таковы данные всеукраинского опроса, проведенного по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине. Исследование проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Так, 60% респондентов заявили, что Украина должна отстаивать свои интересы во время переговоров с Евросоюзом, даже если из-за этого вступление в блок будет отсрочено на некоторое время.

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В то же время, 27% опрошенных заявили, что нужно выполнять все требования ЕС, чтобы как можно скорее получить полноправное членство.

Еще 5% вообще выступают против вступления в Евросоюз.

Опитування КМІС

Инфографика: КМИС

В ходе опроса 77% респондентов заявили, что для них важно, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Среди них 51% считают это очень важным.

При этом с Запада на Восток уменьшается количество тех, для кого членство в Евросоюзе важно: с 86% до 62%. В частности, с 61% до 24% становится меньше тех, для кого такой шаг очень важен.

Хотя в целом во всех регионах Украины большинство опрошенных называли вступление в ЕС важным.

Опитування КМІС

Инфографика: КМИС

При этом только 22% респондентов уверены, что Украина уже готова к членству в блоке. А 43% считают, что все еще необходимы дальнейшие реформы.

Каждый четвертый респондент (25%) придерживается мнения, что Украина вообще не готова к присоединению.

Опитування КМІС

Инфографика: КМИС

Респондентам также задали вопрос, в каких сферах Украине должна помочь Консультативная миссия ЕС. 46% респондентов хотели бы, чтобы это была помощь в борьбе с коррупцией, 38% – с привлечением к ответственности за международные преступления, 33% – помощь территориям, освобожденным от российских оккупантов, 31% – консультирование по вступлению в ЕС.

Опрос проводился 4-20 сентября 2023 года. Использован метод личных (face-to-face) интервью с применением планшета.

Социологи опросили 2005 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, подконтрольных украинскому правительству, кроме Херсонской и Донецкой областей (из-за ситуации с безопасностью). Статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,3%.

Вступление Украины в ЕС: что известно

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение поддержали все 27 членов ЕС.

В то же время, Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций, которые должен выполнить Киев, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве в блоке. Речь идет, например, о судебной реформе, борьбе с коррупцией, принятии закона о СМИ.

В ноябре ожидается доклад Еврокомиссии по прогрессу Украины, на основании которого члены ЕС будут решать, открывать ли переговоры о членстве.

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Источник: КМИС
Європейський Союз, Опрос, Украина-ЕС, Українці
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