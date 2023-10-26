Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва

Местные власти самостоятельно оценивают ущерб от ударов врага и работы ПВО Украины, в то же время задача противовоздушной обороны — сбивать вражеские цели там, где это возможно.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил представитель командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

— Я немного удивился той информации (от местных властей Хмельницкой области о последствиях атаки РФ 25 октября, — Ред.). Как после ядерного взрыва… 1760 гражданских объектов, школы, церкви, звучит страшно. Нужно объяснить, что происходит… Если сбивается Shahed или ракета, соответственно происходит взрыв в воздухе, взрывается зенитная ракета, взрывается воздушная цель врага, взрывной волной могут быть повреждены окна. У окон шансов вообще очень мало, именно поэтому их лентой скрепляют, чтобы обломки не поразили людей. Таким образом происходит противовоздушный бой, — сказал он.

Представитель командования ВС ВСУ добавил, что в тех условиях, когда есть “хоть и небольшое количество тех же Shahed или ракет, то населенные пункты и дома попадают в зону поражения ПВО, поэтому такие вещи случаются”.

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— Обломки обязательно возвращаются на землю, поэтому мы просим людей идти в укрытие. Поэтому таким образом есть повреждения соответственно кровель, окон. Однако все по-разному считают, потом же нужно помощь финансовую оказывать руководителям, которые об этом говорят. Поэтому надо с пониманием отнестись к информации, которая сейчас идет, и не пугать людей страшными цифрами, внести ясность, — пояснил он

В комментарии УП Юрий Игнат уточнил, что в небе над Хмельницкой областью в ночь на 25 октября было уничтожено 6 БпЛА Shahed и еще 5 — по маршруту следования в разных областях.

Удар РФ по Хмельницкой области привел к ранениям людей

В эфире национального телемарафона Сергей Тюрин, первый заместитель начальника Хмельницкой ОГА, добавил, что по состоянию на 25 октября атаки врага на регион продолжались в течение четырех суток.

— Два дня назад, к сожалению, имеем большие разрушения: выбитые стекла, поврежденные крыши, двери. Это жилые дома, коммунальные объекты, образовательные объекты, объекты здравоохранения и другие объекты. Но самое главное, что пострадали люди. Слава Богу, что нет погибших, но есть раненые от такой атаки. Некоторые уже выписаны и отправлены на амбулаторное лечение, — пояснил он.

Сергей Тюрин добавил, что жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает.

Сейчас проводится работа в громадах по восстановлению, продолжается работа комиссий по обследованию, актированию в каждой из пострадавших громад, говорит он. Между тем на местах уже работают ремонтные бригады, а для соответствующей деятельности им были предоставлены ремонтные материалы.

Заместитель председателя Хмельницкой ОГА добавил, что сейчас, поскольку приближается непогода и минусовые температуры, нужно как можно скорее отремонтировать поврежденные дома.

По защите критических объектов области Тюрин добавил, что осуществляется физическая защита всех важных объектов как энергообеспечения, водоснабжения, так и других. Защита осуществляется габионами, бетонными блоками и другими инженерными решениями.

Атака по Хмельницкой области: удар по ХАЭС и последствия разрушений

Ранее Тюрин сообщал, что последствиями атаки РФ в ночь на 25 октября в Шепетовском районе повреждено 1 760 объектов инфраструктуры, среди них 282 многоквартирных дома и 1 404 частных.

Также, по данным заместителя главы ХОВА, задето 74 объекта социальной инфраструктуры — 41 образовательный, 6 из сферы здравоохранения, 14 учреждений культуры и две церкви.

Кроме того, во время атаки дронами в ночь на 25 октября в зону поражения при сбивании дронов попала территория неподалеку Хмельницкой АЭС.

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