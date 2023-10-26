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Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Не обязательно разрушать полностью. Эксперт рассказал, как лучше бить по Крымскому мосту

Кримський Керченський міст

Вооруженные силы Украины имеют возможности для нанесения ударов по Керченскому мосту, чтобы прекратить его функционирование. Но пока эти возможности ограничены.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Чем ударить по Крымскому мосту

По его словам, Украина может нанести удары надводными и подводными дронами, но вокруг моста россияне построили плотные заграждения, которые будет трудно обойти. То есть наши военные к такой операции должны готовиться тщательно, чтобы иметь гарантированный эффект, ведь это потребует огромных ресурсов.

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Также можно рассматривать вариант нанесения ракетных ударов. Например, это франко-британские авиационные ракеты Storm Shadow / SCALP.

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Не обязательно разрушать полностью. Эксперт рассказал, как лучше бить по Крымскому мосту

Но если говорить о применении такого оружия, то это огромный риск для нашей авиации. Ведь для пуска таких ракет нашим самолетам надо подлететь почти к самой линии фронта — а это угроза для экипажей и самих самолетов.

Нести ракеты Storm Shadow / SCALP могут бомбардировщики Су-24, а их в Вооруженных силах не так много.

— Поэтому уничтожение Крымского моста пока откладывается. Например, до того момента, когда ВСУ смогут освободить значительную часть оккупированной Запорожской области, чтобы можно было использовать воздушное пространство освобожденной территории для пуска ракет, — отметил Александр Коваленко.

Но лучший вариант — это полное освобождение Запорожской области, выход к побережью Азовского моря, и тогда Керченский мост будет как на ладони не только для авиационных ракет.

Александр Коваленко отметил, что большую часть военной техники, оружия, боеприпасов, горючего оккупанты перевозят именно по железной дороге, поэтому важно уничтожать пути. Для россиян такая ситуация будет критической, ведь что в Крыму, что на материковом Юге Украины они останутся без обеспечения, и это создаст для них патово-суицидальную ситуацию.

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Не обязательно разрушать весь мост

Эксперт считает, что не обязательно разрушать весь мост или большинство пролетов, достаточно повредить железнодорожную часть, чтобы невозможно было ее использовать.

— Для этого не надо наносить сто тысяч ударов. Несколько точных ударов бронебойными фугасными частями — и железнодорожное полотно разрушится. И минус один пролет, минус второй пролет — этого будет достаточно, — отметил Александр Коваленко.

А если начнут отстраивать, то Украине ничто не будет мешать еще раз ударить по мосту — по другому пролету. Поэтому все действия Вооруженных сил Украины относительно Керченского моста должны быть взвешенными и рациональными, отмечает военный эксперт.

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Кримський міст

Напомним, 8 октября 2022 года произошел мощный взрыв на Керченском мосту, в результате которого обвалились два автомобильных пролета и были сильно повреждены железнодорожные пути. По словам эксперта, россияне до сих пор пытаются восстановить железнодорожное сообщение — однако у них работает только один путь в реверсе. Александр Коваленко отмечает, а что будет, когда не просто повредить пути, а уничтожить целый пролет — сколько оккупанты его будут восстанавливать?

Ранее в комментарии Фактам ICTV авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидат исторических наук Валерий Романенко также заявил, что лучше всего бить по мосту авиационными крылатыми ракетами класса воздух — земля Storm Shadow / SCALP. У них есть модификация с операционной дальностью более 500 км, а боевая часть — 450 кг.

А вот американские баллистические ракеты ATACMS пока не подходят для ударов по мосту, так как они могут лететь максимум на 300 км.

Ранее в комментарии агентству Укринформ представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост непременно разрушат, но тогда, когда того потребует ситуация — когда надо будет обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом.

Война в Украине, Керченский мост, Крым
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