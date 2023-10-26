Не открывайте эти сообщения! Украинцы получили SMS с предложением продать информацию о ВСУ врагу

В четверг, 26 октября, украинцы получили массированную SMS-рассылку от россиян, где они предлагают людям деньги за информацию о перемещении подразделений ВСУ.

Факты ICTV пообщались с экспертами в сфере информационной безопасности и собрали советы для украинцев, что делать в подобных ситуациях.

Что делать, если вы получили SMS с предложением продать информацию о ВСУ врагу

Подобные рассылки наблюдаются с начала полномасштабного вторжения, однако следует признать, что эта рассылка действительно масштабная, рассказывает исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

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– Сообщения приходят от пользователя с ником Країна, чтобы люди, прочитав только название — открывали сообщение и на подсознательном уровне доверяли источнику. Единственный правильный совет — игнорируйте такие SMS или удаляйте их не открывая, – отмечает Шаповалов.

Во-первых, ни в коем случае не нужно открывать сообщение, тем более переходить по ссылке, потому что SMS может содержать вирусы.

Во-вторых, если вы просто из любопытства хотите перейти и посмотреть, куда ведет ссылка, в случае, если это чат-бот, он соберет ваши личные данные, например, номер мобильного телефона, и передаст эти данные врагу.

– Это классическая многоуровневая схема. С одной стороны, она охотится на людей, которые действительно хотят заработать деньги. С другой стороны, если люди переходят просто из любопытства в этот чат-бот, он распространяет дезинформацию и российские нарративы. Или следующий уровень, если с этим чат-ботом взаимодействовать, он может собирать информацию людей, – рассказал Фактам ICTV заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Для чего россияне рассылают украинцам подобные сообщения

По словам Андрея Шаповалова, в первую очередь враг пытается узнать определенную информацию о ВСУ, используя различную тактику.

Тактика массовой рассылки нужна, чтобы выявить больше людей с прокремлевским мышлением, или коллаборационистов, которые готовы за вознаграждение продать государство.

– На втором месте — моральная составляющая, и если мы с вами сейчас об этом говорим — это сработало. Подобные сообщения вызывают негативные эмоции и дезморалят украинцев, что в любом случае на руку врагу. Также не следует отбрасывать вариант, что это тестирование перед большой ИПсО, которая только ждет Украину, – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Также россияне могут использовать эту SMS-рассылку, чтобы запугать украинцев.

– Это информационно-психологическая операция. Она рассчитана на различные целевые аудитории и на различные психологические эффекты, в том числе возмущение. Это также рассчитано на запугивание населения. То есть, если вы получаете такое сообщение, вы сразу чувствуете себя в какой-то опасности, начинаете думать о том, что кто-то может отправить подобную информацию и так далее, – добавил Балабан.

В Службе безопасности Украины сообщили, что киберспециалисты уже расследуют этот инцидент.

– Служба безопасности фиксирует постоянные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Подобные рассылки — это один из методов проведения целенаправленных информационно-психологических операций. Каждая такая ИПсО находится в поле зрения СБУ. И на любую из них спецслужба имеет отработанные алгоритмы реагирования и нейтрализации. Гражданам рекомендуем игнорировать такие сообщения и не переходить по ссылке от сомнительных контактов, – прокомментировали Фактам ICTV в СБУ.

Следует напомнить, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене и в условиях военного положения наказывается лишением свободы до 15 лет.

Если вы получили подобные SMS-сообщения, направляйте их в чат-бот СБУ.

Напомним, подобная рассылка уже приходила украинцам 20 июня 2023 года.

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