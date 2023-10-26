РФ атаковала Сумскую область: погиб подросток, уничтожены дома
В четверг, 26 октября, войска РФ обстреляли село Пожня в Сумской области. В результате атаки погиб 16-летний парень.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Указано, что около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего на крыльце собственного дома.
Кроме того, в результате обстрела уничтожены частные дома местных жителей.
— Это очередное нападение на гражданских. И за это Россия обязательно понесет ответственность, — подчеркнул министр.
Ранее в ВСУ озвучили потери войск РФ на Авдеевском и Марьинском направлениях с 10 октября.
Фото: МОЗ
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