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Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ атаковала Сумскую область: погиб подросток, уничтожены дома

Швидка допомога

В четверг, 26 октября, войска РФ обстреляли село Пожня в Сумской области. В результате атаки погиб 16-летний парень.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Указано, что около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего на крыльце собственного дома.

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Кроме того, в результате обстрела уничтожены частные дома местных жителей.

— Это очередное нападение на гражданских. И за это Россия обязательно понесет ответственность, — подчеркнул министр.

Ранее в ВСУ озвучили потери войск РФ на Авдеевском и Марьинском направлениях с 10 октября.

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Фото: МОЗ

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Война в Украине, обстріл, Сумская область
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