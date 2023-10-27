Санкции, оборонная поддержка и безопасность на Ближнем Востоке: 5 ключевых тезисов Зеленского на заседании Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС. Главные тезисы выступления — читайте далее.

Безопасность на Ближнем Востоке

Глава государства отметил, что чем быстрее на Ближний Восток вернется безопасность, тем скорее ее удастся восстановить в Европе.

— Мы должны сделать все, чтобы не дать вспыхнуть еще более масштабному международному пожару на Ближнем Востоке. Враги свободы очень заинтересованы в том, чтобы отвести свободный мир на второй фронт. Мы должны четко видеть этот расчет и противодействовать ему. Конечно, вместе! — заявил он.

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Поддержка Украины

Зеленский призвал ЕС расширить долгосрочные программы поддержки Украины.

— В противостоянии, подобном тому, которое развязала Россия, побеждает тот, кто предлагает долгосрочную стратегию. Россия должна понять, что ее захватнические амбиции будут выдерживать меньше, чем наша способность защитить свободу. Поэтому каждая утвержденная программа такой долгосрочной поддержки Украины — это четкий сигнал России о том, что ее агрессия бесполезна и что сколько бы ресурсов Путин не потратил на войну, он не победит, — заявил он.

Так, по его словам, “российская элита должна это видеть и чувствовать, чтобы российскому диктатору было труднее сохранять свое положение”.

— Поэтому стоит расширить этот наш опыт долгосрочных программ поддержки. Каждое из этих решений не является легким. Но каждое из них — это защита свободы и нашей Европы, безопасной Европы, — сказал президент.

Санкционное давление на РФ

Глава государства отметил, что новый 12-й санкционный пакет ЕС против РФ должен быть мощнее, чем предыдущие.

— Я благодарю за санкционное давление на Россию. Каждый из принятых пакетов санкций действительно нужен. Ключевое сейчас — чтобы все санкции работали на полную и чтобы Россия не могла их обходить. Мы видим, что это стало одной из топовых задач для Кремля — манипулировать санкциями, нивелировать их, — говорит Зеленский.

Он отметил, что именно поэтому следует усилить совместную борьбу против всех посредников, которые помогают России обходить санкции, в частности в Европе и в других регионах мира.

— Обсуждается новый, 12-й пакет санкций ЕС. Должны учесть опыт всех предыдущих пакетов. И мощность нового санкционного шага ЕС должна быть больше, чем предыдущих, — сказал президент.

Цены на нефть

Зеленский отметил необходимость снижения ценового потолка на российскую нефть.

— Стоит уделить внимание и примененному ценовому потолку для российской нефти — очевидно, что он работает совсем не так эффективно, как на это рассчитывали при его внедрении. Необходимо снижение потолка и усиление механизмов его обеспечения. И я призываю вас работать над этим вместе с нашими партнерами, со всеми нами и всеми партнерами из G7 и G20, — говорит глава государства.

Приглашение оборонных компаний к сотрудничеству

Глава нашего государства пригласил все европейские оборонные компании приходить в Украину для совместного развития военной промышленности.

Зеленский сказал, что “особенно благодарен за новую страницу в оборонном сотрудничестве с европейскими государствами, в частности за развитие военной промышленности в Украине и вместе с Украиной”.

— К нам присоединилось много европейских оборонных компаний. И я приглашаю все европейские оборонные компании приходить в Украину и перенимать наш опыт, чтобы приумножить его. Это именно то сотрудничество, которое сделает нас всех сильнее на многие поколения, — отметил он.

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