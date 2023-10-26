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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Танки, БМП и боеприпасы: Дания направила Украине технику на $520 млн

Данія - прапор
Фото: Pexels

Дания направила 13-й пакет военной помощи Украине в размере $520 млн. В него войдут танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Дании.

В пакет также включили бронированные инженерно-эвакуационные машины, поставка которых финансируется в сотрудничестве с Германией.

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— Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу. Это поддержка, которая имеет решающее значение для продолжения борьбы Украины. Это пожертвование также посылает важный сигнал как Украине, так и России о том, что мы не теряем внимания (к Украине, – Ред.), хотя большая часть внимания мира в эти дни направлена на Израиль и Палестину, — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Учитывая потребности Украины в дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасах, также предлагается большее количество метательных зарядов из запасов Минобороны Дании.

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Отмечается, что это техника и типы боеприпасов востребованы Украиной и имеют решающее значение для поддержания ее сухопутной боевой мощи.

— Я встретился со своим украинским коллегой во вторник в Киеве. Именно на основе продолжающихся переговоров был составлен 13-й датский пакет помощи, — отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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військова допомога, Дания
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