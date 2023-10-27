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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина в январе может получить новые ракеты с дальностью 300 км – СМИ

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

В январе следующего года Украина должна получить от партнеров новые ракеты дальностью 300 км.

Об этом в четверг вечером, 26 октября, сообщила журналистка Голоса Америки Мирослава Гонгадзе, которая ссылается на слова высокопоставленного чиновника Генштаба ВСУ.

По ее данным, военное командование Украины встретилось с военным командованием стран-партнеров и обсудило указанные поставки.

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Темпы поставок оружия Украине не снизятся, заверил представитель Генштаба в комментарии журналистке.

Пока неизвестно, о каких именно ракетах идет речь. Формально, Украина уже имеет ракеты Storm Shadow и Scalp-G, которые имеют дальность полета около 300 км.

Вместе с тем, речь может идти о ракетах ATACMS с модификацией 300 км. Напомним, в течение октября Украина первое получила и применила американские ракеты ATACMS дальностью около 160 км. По данным The New York Times, Украина получила от США около 20 подобных ракет. В то же время, AP писало про меньше дюжины переданных ракет Украине.

Первые удары с помощью ATACMS были нанесены по аэродромам РФ в оккупированных Бердянске и Луганске. Тогда Силы спецопераций (ССО) заявляли об уничтожении, в частности, девяти вертолетов. Кроме того, была поражена спецтехника врага и склады с боеприпасами.

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Ракета, ракетний удар
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