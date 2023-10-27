100 ракет одновременно: Юсов спрогнозировал, повторит ли РФ такой сценарий этой зимой

В последнее время Россия не наносит массированных ракетных ударов по Украине, что может свидетельствовать о накоплении страной-агрессором соответствующего вооружения для обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что стоит быть готовыми к продолжению террора со стороны РФ и обстрелов объектов критической инфраструктуры, в частности, энергетической инфраструктуры.

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— Учитывая то, что на определенном уровне производство ракетных вооружений в РФ сохраняется, и в последнее время мы не видели массированного использования ракетного вооружения, то идет определенное накопление, — отметил представитель ГУР.

Он напомнил, что предыдущей зимой были массированные ракетные атаки, когда РФ одновременно могла выпустить более 100 ракет различных типов.

— На этот раз, думаю, что такого масштаба (атаки, — Ред.) часто повторять не смогут, но накопление происходит и, конечно, Украина к этому готовится, — подчеркнул он.

Фото: ГУР Минобороны

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