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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Заблокируют ли в Конгрессе США пакет помощи Украине на $60 млрд – отвечает экс-посол Чалый

Конгрес США
Фото: Getty Images

Избрание Майка Джонсона спикером Палаты представителей в Конгрессе США не помешает утверждению для Украины новой военной помощи. Впрочем, от американцев можно ожидать длительных дискуссий относительно того, какими должны быть эти объемы поддержки Украины.

Об этом в интервью Kyiv Post рассказал бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Его спросили, может ли новоизбранный спикер Палаты Джонсон заблокировать предоставление Украине военной помощи, например, не ставя законопроект о поддержке Украины на повестку дня. По мнению Чалого, несмотря на влияние спикера Палаты представителей, предоставление помощи Украине, в частности военно-технической, зависит от президента США.

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— В этом отношении есть хорошая новость. Ведь Майка Джонсона выбрали при условии, которое четко поставили, назовем их так, “традиционные республиканцы”. И вот, республиканцы договорились, что Майк Джонсон после своего избрания обязательно поставит на голосование вопрос помощи Израилю, Украине и выделение средств на другие направления. Это были условия его прихода на эту должность и поддержки республиканским большинством. Поэтому у меня нет сомнения, что он это сделает, — сказал дипломат.

Поэтому, по словам бывшего посла в США, сейчас под вопросом лишь объемы этой помощи.

— К сожалению, есть большая вероятность, что эти объемы будут значительно меньше тех, что предлагает сейчас Белый дом. И уже звучат статьи, по которым эту помощь хотят сократить. Я думаю, что будут продолжаться разговоры и о механизме предоставления помощи. Будет ли это пакет, или отдельное голосование, — пояснил он.

А ленд-лиз?

Чалый добавляет, что есть вероятность того, что после принятия или вместе с принятием военного бюджета США, встанет вопрос ленд-лиза.

— И вот вопрос ленд-лиза — это единственный вопрос, за который, насколько я помню, по Украине Майк Джонсон персонально голосовал положительно. Вообще, все республиканцы считают, что поставки по ленд-лизу будут более контролируемы ими, чем финансовая помощь на закупку вооружений, которая сейчас происходит по двум программам — FMF и USAI. Республиканцы, действительно, хотели бы большего контроля за использованием средств, — говорит он.

Выводы в отношениях Украины и США

Валерий Чалый считает, что Украине следует сделать несколько выводов после этой ситуации со спикериадой и последующим избранием на должность спикера Майка Джонсона.

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— Есть истина, которую все уже, очевидно, поняли. Предвыборный год США — это достаточно турбулентный с точки зрения политики год. Мы должны лучше понимать специфику политической жизни в Соединенных Штатах. Очевидно, что на официальном уровне нельзя поддерживать ни одну из партий, — пояснил дипломат.

По его словам, надо поддерживать отношения с различными группами и “даже с теми, кто является оппонентами предоставления Украине оружия”.

— Очень важно региональное измерение. Нужны встречи не только на восточном побережье: Вашингтон, Нью-Йорк. Надо ехать и в Луизиану, Миссисипи, Калифорнию или тот же Орегон Стоит уделять внимание и коммуникации с влиятельным лобби военно-промышленного комплекса США, — пояснил он.

Напомним, в ночь на четверг, 26 октября, в Палате представителей избрали спикера после длительной политической распри и неудачных попыток установить своего человека на этой должности со стороны республиканцев. Новоизбранным главой Палаты представителей стал Майк Джонсон, который известен тем, что поддерживает Дональда Трампа и выступает против поддержки Соединенными Штатами военной помощи Украине.

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