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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине

Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине
Фото: УНИАН

Поскольку Украина не собирается проводить переговоры с современным Гитлером в лице кремлевского диктатора Владимира Путина, спрогнозировать сроки войны сложно.

— Напомню, что мы можем пользоваться только теми нормативными актами, которые действуют на нашей территории. И когда кто-то использует словосочетание “переговоры”, нужно иметь в виду, что перед ними должны состояться определенные юридические процедуры, — сообщил в интервью 24 Каналу секретарь СНБО.

Он отметил, что прежде всего президент должен одобрить состав переговорной группы, которая должна получить соответствующие директивы. Только после этого может начаться процесс переговоров.

— Для того, чтобы произошло движение в обратную сторону, нужно отменить решение Совбеза. Однако трудно представить, кто это будет делать. Кто возьмет на себя политическую ответственность и, наконец, ответственность перед Богом за все то, что совершила эта мерзость, убив более 500 украинских детей, которая убивает наших граждан и оставляет калек. Он за все это должен отвечать, — говорит Данилов.

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Война в Украине, Алексей Данилов
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