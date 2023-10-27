Двадцать один Герой Украины – посмертно. Зеленский вручил награды семьям погибших воинов

Президент Владимир Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным Героев ВСУ и СБУ, которые отмечены званием Героя Украины посмертно.

Церемония вручения государственных наград состоялась 27 октября в Белом зале Героев Украины Мариинского дворца.

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Президент во время вручения наград подчеркнул, что подвигами, которые ежедневно совершают украинские воины, могли бы гордиться в любой стране мира.

— Это честь для меня — вручить ордена Золотая Звезда родным наших героев. Двадцать один Герой Украины. Посмертно. Я очень хочу, чтобы эти государственные награды означали, что о наших героях никогда не забудут. Что их имена и истории — будут знать. Что Украина всегда будет им благодарна. Потому что каждое имя героя — это имя подвига, имя спасения людей, позиций, государства Украина, — заявил Зеленский на церемонии вручения наград.

Посмертно награды получили семьи Героев:

младшего сержанта Святослава Алексапольского ;

; летчика, майора Александра Бориса ;

; капитана Степана Воробца ;

; командира группы специальной разведки, младшего сержанта Евгения Глобы ;

; спецназовца ССО ВСУ, главного сержанта Владимира Дудченко ;

; оператора дрона, солдата Евгения Зиновьева ;

; старшего лейтенанта Юрия Канюка ;

; младшего сержанта Дмитрия Крамара ;

; полковника Игоря Ляшенко ;

; солдата Максима Ляха ;

; командира стрелковой роты, лейтенанта Николая Макаревича ;

; оператора-разведчика, солдата Василия Матийчука ;

; младшего сержанта Сергея Мищенко ;

; майора Вадима Одуда ;

; старшего сержанта Владимира Примаченко ;

; сержанта Михаила Реуцкого ;

; сержанта Владимира Совы-Лисовца ;

; капитана Олега Тарахкало ;

; капитан Игоря Небося ;

; подполковника Владимира Украинца.

В церемонии вручения орденов также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Минобороны Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный, председатель СБУ Василий Малюк и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Украинский президент подчеркнул, что Героев и их мужественные подвиги никогда не забудут, об этом свидетельствуют и награды.

Источник : Офис президента

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