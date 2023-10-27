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Илья Нежигай, редактор ленты

Двадцать один Герой Украины – посмертно. Зеленский вручил награды семьям погибших воинов

Двадцать один Герой Украины – посмертно. Зеленский вручил награды семьям погибших воинов
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным Героев ВСУ и СБУ, которые отмечены званием Героя Украины посмертно.

Церемония вручения государственных наград состоялась 27 октября в Белом зале Героев Украины Мариинского дворца.

Погибших Героев почтили минутой молчания.

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Награды получила 21 семья погибших защитников.

Президент во время вручения наград подчеркнул, что подвигами, которые ежедневно совершают украинские воины, могли бы гордиться в любой стране мира.

— Это честь для меня — вручить ордена Золотая Звезда родным наших героев. Двадцать один Герой Украины. Посмертно. Я очень хочу, чтобы эти государственные награды означали, что о наших героях никогда не забудут. Что их имена и истории — будут знать. Что Украина всегда будет им благодарна. Потому что каждое имя героя — это имя подвига, имя спасения людей, позиций, государства Украина, — заявил Зеленский на церемонии вручения наград.

Посмертно награды получили семьи Героев:

  • младшего сержанта Святослава Алексапольского;
  • летчика, майора Александра Бориса;
  • капитана Степана Воробца;
  • командира группы специальной разведки, младшего сержанта Евгения Глобы;
  • спецназовца ССО ВСУ, главного сержанта Владимира Дудченко;
  • оператора дрона, солдата Евгения Зиновьева;
  • старшего лейтенанта Юрия Канюка;
  • младшего сержанта Дмитрия Крамара;
  • полковника Игоря Ляшенко;
  • солдата Максима Ляха;
  • командира стрелковой роты, лейтенанта Николая Макаревича;
  • оператора-разведчика, солдата Василия Матийчука;
  • младшего сержанта Сергея Мищенко;
  • майора Вадима Одуда;
  • старшего сержанта Владимира Примаченко;
  • сержанта Михаила Реуцкого;
  • сержанта Владимира Совы-Лисовца;
  • капитана Олега Тарахкало;
  • капитан Игоря Небося;
  • подполковника Владимира Украинца.

В церемонии вручения орденов также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Минобороны Рустем Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный, председатель СБУ Василий Малюк и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Украинский президент подчеркнул, что Героев и их мужественные подвиги никогда не забудут, об этом свидетельствуют и награды.

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Двадцать один Герой Украины – посмертно. Зеленский вручил награды семьям погибших воинов

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Герой України
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