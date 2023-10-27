Карта боевых действий на 27 октября 2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло почти 70 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 27 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 27 октября 2023
Ситуация в Украине на 27 октября 2023 года
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация – без существенных изменений.
В приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
На Купянском направлении российские захватчики безуспешно штурмовали район населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, продолжает перегруппировку войск.
На Бахмутском направлении украинские военные отбили пять вражеских атак в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.
Также россияне пытаются восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки, где наши украинские защитники отбили 10 атак.
Тем временем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские военные устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
Не имели успеха наступательные действия оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.
На Марьинском направлении россияне провалили штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 18 вражеских атак.
На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие, осуществляют перегруппировку сил.
На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Потери РФ на 27 октября 2023
- личного состава – около 297 680 (+560),
- танков ‒ 5 145 (+4),
- боевых бронированных машин – 9 726 (+11),
- артиллерийских систем – 7 162 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 834,
- средств противовоздушной обороны ‒ 556,
- самолетов – 320,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 390 (+1),
- крылатых ракет ‒ 1 538,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 513 (+6),
- специальной техники – 1 011 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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