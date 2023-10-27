Карта боевых действий на 27 октября 2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло почти 70 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 27 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 27 октября 2023

Ситуация в Украине на 27 октября 2023 года

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация – без существенных изменений.

В приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении российские захватчики безуспешно штурмовали район населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские военные отбили пять вражеских атак в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

Также россияне пытаются восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки, где наши украинские защитники отбили 10 атак.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские военные устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Не имели успеха наступательные действия оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.

На Марьинском направлении россияне провалили штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 18 вражеских атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие, осуществляют перегруппировку сил.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери РФ на 27 октября 2023

личного состава – около 297 680 (+560),

танков ‒ 5 145 (+4),

боевых бронированных машин – 9 726 (+11),

артиллерийских систем – 7 162 (+7),

реактивных систем залпового огня – 834,

средств противовоздушной обороны ‒ 556,

самолетов – 320,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 390 (+1),

крылатых ракет ‒ 1 538,

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 9 513 (+6),

специальной техники – 1 011 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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