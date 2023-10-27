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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 27 октября 2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло почти 70 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 27 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 27 октября 2023

Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023
Карта бойових дій 26 жовтня 2023

Ситуация в Украине на 27 октября 2023 года

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация – без существенных изменений.

В приграничных районах на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

На Купянском направлении российские захватчики безуспешно штурмовали район населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские военные отбили пять вражеских атак в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

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Также россияне пытаются восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки, где наши украинские защитники отбили 10 атак.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские военные устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Не имели успеха наступательные действия оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силы обороны отбили более 20 атак.

На Марьинском направлении россияне провалили штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 18 вражеских атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие, осуществляют перегруппировку сил.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери РФ на 27 октября 2023

  • личного состава – около 297 680 (+560),
  • танков ‒ 5 145 (+4),
  • боевых бронированных машин – 9 726 (+11),
  • артиллерийских систем – 7 162 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 834,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 556,
  • самолетов – 320,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 390 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 1 538,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 513 (+6),
  • специальной техники – 1 011 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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