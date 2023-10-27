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Марта Бондаренко, редактор ленты

Пугала форма: Ангелов Азова попросили покинуть бизнес-форум. Организаторы отреагировали

янголи азову

В Киеве на форум молодых предпринимателей Young Business Club пригласили выступить военных из организации Ангелы Азова, в частности руководительницу Патронатной службы Азова Елену Толкачеву. Но через 30 минут после начала встречи военных попросили выйти.

Об этом рассказала сама Елена Толкачева.

По ее словам, одна из представительниц организаторов попросила военных “спрятаться где-то в углу”, потому что мужчин на этом мероприятии пугает военная форма. Елена отметила, что это откровенное пренебрежение к военным.

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— Нашу организацию Ангелы Азова пригласили на мероприятие Young Business Club для того, чтобы мы рассказали о том, чем занимается наша патронатная служба, чтобы мы познакомились с молодыми бизнесменами, чтобы они могли поддержать раненых парней. Через 30 минут к нам подошел человек и попросил покинуть мероприятие. По факту это пренебрежение. До боли! — заявила Елена Толкачева.

По мнению руководительницы Патронатной службы Азова, такое поведение организаторов является по меньшей мере странным, потому что в стране идет война, наши военные погибают в ужасных боях, их приходится хоронить ежедневно.

В свою очередь основатель Young Business Club Андрей Остапчук в Facebook извинился перед военными Азова. По его словам, мнение и позиция человека, который работал в их команде, не является позицией клуба или его участников.

Андрей Остапчук отметил, что в клубе более 70 сотрудников и продолжается постоянная работа, чтобы быть одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это получается не всегда.

А еще основатель отметил, что сбор благотворительных аукционов YBC составил более 8 млн грн и эти сборы продолжаются.

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— Мы ежедневно благодарим военных, которые защищают нашу страну, и делаем все возможное для их поддержки, — заявил Андрей Остапчук.

В комментариях под публикацией украинцы в основном писали, что не верят в искренние извинения.

На инцидент на бизнес-мероприятии отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он встал на защиту военных:

Даже самый дорогой костюм молодого или взрослого бизнесмена не стоит формы защитника Украины. Когда они осознают, что без наших защитников они никто, не будет подобных инцидентов.

Ангелов Азова на бизнес-мероприятии попросили спрятаться из-за военной формы

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