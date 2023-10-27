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Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Мужчины стали на защиту родины, когда РФ осуществила полномасштабное вторжение. Тогда же и ввели военное положение, которое будет действовать до полной победы над российским злом.

Мобилизация с 1 ноября 2023

Пока нет никакой точной информации, которая свидетельствовала бы о том, что мобилизация с 1 ноября 2023 года в Украине усилится или наоборот ослабнет. Она продолжается в Украине уже более полутора лет, и не прекращалась ни одного дня.

Однако член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что всеобщая мобилизация в Украине может усилиться. По его словам, это обусловлено необходимостью формировать новые бригады Сил обороны.

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Украине нужны человеческие силы, чтобы защитить города и села от нового нападения врага. Именно Генеральный штаб ВСУ формирует список, какое количество людей нужно и в какие сроки. Однако там пока не объявляли о планах усилить мобилизацию.

По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны, Россия ежемесячно готовит к отправке на фронт в Украине по меньшей 20 тыс. солдат. По состоянию на сейчас, в Украине остаются около 400 тыс. военных на временно оккупированных территориях.

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Война в Украине, Военное положение, ВСУ, мобілізація, українські військові
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