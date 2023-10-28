Не имеет отношения к реальности: Данилов опроверг наращивание Россией мощностей ВПК
Информация о том, что в России военно-промышленный комплекс работает в три смены для производства техники и боеприпасов, не соответствует действительности.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Данилова спросили об информации проекта Схемы, который накануне обнародовал информацию о том, что в России активно развивается военно-промышленный комплекс и строятся заводы, чтобы производить больше оружия и боеприпасов для войны с Украиной. Журналисты также продемонстрировали спутниковые снимки, на которых видно, как якобы развивается российский ВПК.
— Давайте не будем пугать наше население, что в России что-то там началось странное — три смены, спутниковые снимки… Они не имеют никакого отношения к реальной жизни, давайте будем в этом уверены. Если в России было бы все хорошо, они бы не обращались к Ирану за дронами, не обращались бы к знаменитой (Северной, — Ред.) Корее за помощью снарядами, — сказал Данилов.
Секретарь СНБО говорит, что введенные против РФ санкции работают, и произвел России “не такие хорошие, как им бы хотелось”.
— Поэтому давайте не будем сейчас рассказывать, что они куда-то быстро побежали. Вы же знаете — как они быстро бегут, то у них оно очень быстро падает, — заверил Данилов.
Чиновник говорит, что недавние ядерные испытания России являются примером, поскольку из трех ракет, которые планировала запустить Россия, удачно запустили только одну.
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