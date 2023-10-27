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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Новый спикер Палаты представителей заявил, что США не допустят победы России в войне

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты не допустят, чтобы Россия победила в войне, которую развязала против Украины, поскольку это может поощрить Китай к подобному шагу в отношении Тайваня.

Об этом заявил спикера Палаты представителей США Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News.

Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится. Это, вероятно, поощрит и даст возможность Китаю, возможно, сделать шаг в отношении Тайваня. У нас есть эти опасения, — сказал Джонсон.

Он добавил, что Вашингтону также нужно поддерживать еще одного союзника на Ближнем Востоке — Израиль.

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По его словам, Конгресс “не собирается бросать” Украину, но помощь Киеву потребует большей подотчетности по уже потраченным деньгам. Кроме этого, республиканцы хотят получить дополнительную информация о стратегии администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины.

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Майк Джонсон

25 октября республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон был избран новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США, положив конец трехнедельной неразберихе, возникшей после исторического отстранения от должности законодателя Кевина Маккарти.

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Источник: Politico
Война в Украине, Конгресс США, Російська агресія, США
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