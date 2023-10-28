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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Взорванный корабль РФ, бои за Авдеевку и ЗРК IRIS-T: главные новости 27 октября

Взорванный корабль РФ, бои за Авдеевку и ЗРК IRIS-T: главные новости 27 октября

В оккупированном Крыму подстрелили бывшего народного депутата Украины Олега Царева, который после 2014 года стал коллаборантом и подозревается украинскими властями в госизмене на пользу РФ.

Тем временем в Соединенных Штатах планируют рассмотреть два отдельных законопроекта по финансированию Украины и Израиля, а не один, как это раньше предлагал Белый дом.

Об этих и других событиях в Украине и мире, произошедших 27 октября 2023 года, читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

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Бои за Авдеевку

Минус еще один корабль РФ

IRIS-T от ФРГ

Коломойский будет под стражей еще два месяца

Подстреленный Царев

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План Б от Орбана

Не Венгрией одной

США будут помогать Украине и Израилю отдельно

Китай не будет на встрече по Формуле мира

Бои за Авдеевку

Россия теряет такое количество сил и средств под Авдеевкой Донецкой области, что это может негативно повлиять на темпы производства российского военно-промышленного комплекса, поскольку ВПК не сможет компенсировать утраченную техники, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне потеряли минимум одну бригаду, пытаясь продвинуться в районе Авдеевки.

Минус еще один корабль РФ

В районе вод оккупированного Россией Севастополя взорвался большой гидрографический катер Владимир Козицкий, который находится на балансе Черноморского флота РФ, заявил Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на свидетелей.

По данным очевидцев, корабль внезапно подорвалось на внешнем рейде Севастопольской бухты, где плавал последние дни.

— Сообщают, что из машинного отделения повалил дым. К “закурившему” кораблю подогнали буксир и оттащили его в сторону Стрелецкой бухты, – говорилось в сообщении.

Представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк допускает, что большой гидрографический катер россиян Владимир Козицкий мог подорваться на морских минах, размещенных Россией.

IRIS-T от ФРГ

Федеральная Республика Германия объявила о поставке нового пакета военной помощи Украине, куда вошли ЗРК IRIS-T, ракеты малого радиуса действия для этого ЗРК, а также РЛС TRML-4D, четыре бронетранспортера, боеприпасы к РСЗО MARS II, пять беспилотных надводных кораблей, четыре контрбатарейных радара GO12.

Кроме того, Германия передала Украине восемь разведывательных дронов Vector, шесть машин для пограничной службы, 10 тыс. защитных очков; четыре тягача HX81 8×8 и четыре полуприцепа, а также 5 тыс. 155-мм снарядов.

Коломойский будет под стражей еще два месяца

Подстреленный Царев

На территории оккупированного Россией Крыма подстрелили подозреваемого в государственной измене экс-нардепа Украины Олега Царева.

Российские пропагандисты заявили, что Царев находится в тяжелом состоянии в реанимации, а возле его дома в Ялте всю ночь стояла машина скорой помощи.

Со временем родственники бывшего нардепа подтвердили, что на него было совершено покушение, в коллаборанта дважды выстрелили. По данным родственников, когда прибыли медики, Царев был без сознания и потерял много крови.

План Б от Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Евросоюза в отношении российско-украинской войны “провалилась”. По его словам, он не верит в победу Украины, а потому Евросоюзу стоит рассмотреть план Б.

Виктор Орбан также считает, что финансовая и военная помощь партнеров Украины “проиграла” в контексте помощи отражения российской агрессии.

Не Венгрией одной

Вместе с Венгрией, на саммите Евросоюза в Брюсселе против дополнительных €50 млрд средств для Украины выступила Словакия, пишет Politico.

Недавно избранный пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обеспокоен уровнем коррупции в Украине.

США будут помогать Украине и Израилю по отдельности

Палата представителей Конгресса США планирует рассмотреть запрошенную Белым домом военную помощь для Украины ($61,4 млрд) и Израиля ($14 млрд) по отдельности, о чем заявил глава Палаты Майк Джонсон, пишет Bloomberg.

По словам Джонсона, он уже передал это намерение представителям Белого дома после встречи с президентом США Джо Байденом.

Примечательно, что касательно российско-украинской войны новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что нельзя допустить победы России в войне против Украины.

Китай не будет на встрече по Формуле мира

Представители Китая отказались присутствовать на встрече советников глав государств и их дипломатических представителей по предложенной президентом Владимиром Зеленским Формуле мира, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее руководитель Офиса президента Украины заявлял, что соответствующая встреча состоится на Мальте 28-29 октября.

ЕС, Авдеевка, Война в Украине, Олег Царьов, Росія, Украина
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