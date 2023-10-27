Умер экс-командующий Воздушными силами генерал-полковник Сергей Онищенко

На 70-м году жизни умер генерал-полковник Сергей Онищенко, который был командующим Воздушными силами ВСУ в 2010-2012 гг.

Как сообщили в командовании ВС ВСУ, это произошло еще в среду, 25 октября.

— 25 октября 2023 года ушел из жизни известный украинский военный руководитель — командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины в 2010-2012 годах генерал-полковник Онищенко Сергей Иванович, — говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что Онищенко прошел путь от летчика истребительного авиационного полка (в 1975-1978 гг.) до командующего Воздушными силами ВСУ.

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Жизненный путь Онищенко

Сергей Онищенко родился 23 февраля 1954 года в Чугуеве Харьковской области в семье военных. Отец Сергея Ивановича тоже был летчиком, поэтому у Онищенко-младшего было, с кого брать пример.

Образование будущий генерал-полковник получил в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, закончив Военно-воздушную академию и Академию ВСУ.

За время службы Онищенко сменил ряд гарнизонов и должностей, начиная со старшего летчика. Позже он занимал должность командира эскадрильи, а впоследствии стал заместителем командира и командиром истребительного авиационного полка. Позже — заместителем командира авиационной дивизии.

В 1992 году Онищенко был назначен заместителем начальника боевой подготовки управления Военно-воздушных сил Украины. В 1997 году он занял должность командира истребительной авиационной дивизии, а в 1998-м — командира 14 авиационного корпуса.

В 2004 году Сергей Иванович стал первым заместителем командующего Воздушными силами, а в период 2010-2012 годов занимал должность командующего ВС ВСУ.

Генерал-полковник отмечен многими государственными наградами, медалями и знаками отличия.

— Несмотря на чрезвычайно сложные жизненные и служебные испытания, он оставался мужественным, настоящим, настроенным на добро! Коллеги и сослуживцы вспоминают его как настоящего воина, профессионала, компетентного и человечного командира. Искренние соболезнования родным и близким…, — говорится в сообщении ВС.

Напомним, в сентябре на фронте, защищая государство, погиб призер чемпионата Украины по тайскому боксу муай-тай Егор Рябенко.

Источник: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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